Fiat Strada tem desconto de até R$ 24 mil para CNPJ em setembro

A Fiat Strada está com um baita desconto para empresas e produtores rurais, válido até 30 de setembro. Essa picape, que reina absoluta no coração dos brasileiros, tem sete versões disponíveis, desde a cabine simples até a cabine dupla, todas prontas para encarar o dia a dia com estilo e eficiência.

Por exemplo, a versão mais simples, a Endurance 1.3 Firefly, que normalmente sai por R$ 111.990,00, pode ser adquirida por R$ 89.446,00 para empresas. Isso significa uma economia de R$ 22.544,00! Já a Freedom 1.3 CP, outra opção de cabine simples, tem preço sugerido de R$ 118.990,00, mas para o público corporativo pode ser sua por R$ 94.990,00, um desconto de R$ 24.000,00.

Falando em cabine dupla, a Freedom 1.3 CD normalmente custa R$ 126.990,00, mas na modalidade de vendas diretas esse valor cai para R$ 113.656,05. Isso representa uma economia interessante para quem precisa de um veículo versátil e funcional. E ainda tem a opção da Volcano 1.3 CD, que vem com câmbio manual e é vendida geralmente por R$ 129.990,00, mas para CNPJ, o valor é de R$ 127.390,20.

Outras versões, como as Ranch 1.0 Turbo AT e Ultra 1.0 Turbo AT, custam R$ 146.990,00, mas para os donos de empresas, o preço diminui para R$ 144.050,20, permitindo uma economia de R$ 2.939,80.

A nova linha 2026 da Fiat Strada não trouxe mudanças mecânicas, então as versões mais simples ainda têm o motor 1.3 aspirado com até 107 cv. Esse motor é ligado a um câmbio manual de cinco marchas, que muitos motoristas já conhecem e adoram pela simplicidade. As versões mais robustas, como a Ranch e Ultra, contam com um motor 1.0 turbo, entregando até 130 cv quando abastecida com etanol.

Dá pra ver que a Strada não brinca em serviço. A capacidade de carga é impressionante: a versão de cabine simples suporta até 720 kg e tem uma caçamba com 1.354 litros. Já as de cabine dupla ficam em 650 kg de carga útil e 844 litros no compartimento traseiro.

É impressionante como a Strada continua liderando o mercado. De janeiro a agosto de 2025, foram emplacadas 87.431 unidades, muito à frente de outros modelos, como o Volkswagen Polo e o Fiat Argo.

Olha só a tabela com os preços:

Fiat Strada para CNPJ em setembro de 2025: