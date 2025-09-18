Números consolidados de 17 de setembro de 2025

No dia 17 de setembro de 2025, os números de audiência da TV revelaram algumas tendências significativas na programação das emissoras.

Na Globo, o programa “Encontro com Patrícia Poeta” obteve um desempenho positivo, impulsionado pela estreia de novos quadros que conquistaram a atenção do público nas manhãs. Em comparação, o “Fofocalizando”, que perdeu a presença de Léo Dias, viu uma queda em audiência, especialmente quando se compara ao “Melhor da Tarde”, que também não teve um bom desempenho, ficando atrás do “A Tarde é Sua”.

Na Band, a situação do “Melhor da Noite” não é animadora, já que o programa está com a audiência muito baixa, quase imperceptível. Além disso, a reprise da novela “A Escrava Isaura” também não conseguiu atrair muitos espectadores, gerando preocupação por conta das baixas pontuações.

A seguir, as audiências consolidadas da quarta-feira, 17 de setembro de 2025, mostram detalhes mais específicos:

Na Globo, o “Hora Um” registrou 5,1 pontos, enquanto o “Bom Dia SP” atingiu 9,0, e o “Bom Dia Brasil” foi um pouco além, com 10,0. O “Encontro com Patrícia Poeta” ficou com 7,5. O “Vale a Pena Ver de Novo” alcançou 16,5, e o “Jornal Nacional” teve 22,5 pontos, com “Vale Tudo” liderando a audiência com 25,2. O jogo da Libertadores entre River Plate e Palmeiras também teve uma boa audiência, marcando 21,1 pontos.

Na Record, a programação começou com “Balanço Geral Manhã” com 2,0 pontos e “A Escrava Isaura” registrou 3,8 pontos. “Cidade Alerta” se destacou com 7,6. O reality “A Fazenda 17” ficou com 5,2 pontos.

No SBT, o programa “Bom Dia & Cia” marcou 1,5 e o “Fofocalizando” atingiu 2,6. Por sua vez, “As Filhas da Senhora Garcia” conseguiu 4,9 pontos de audiência.

Na Band, o “Jornal da Band” obteve 3,6 pontos, enquanto o “Brasil Urgente” teve 2,4, registrando bons números em comparação aos programas da casa.

Esses dados são importantes para entender a dinâmica da audiência de TV no Brasil e como as mudanças na programação podem influenciar a preferências do público. Cada ponto de audiência, em 2025, representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo essas informações vitais para o mercado publicitário.