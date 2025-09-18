Motos mais vendidas até 17 de setembro de 2025, segundo Fipe

Até 17 de setembro, a Honda CG 160 não deixa dúvidas: continua sendo a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 27.204 unidades emplacadas. A marca celebra um crescimento de 11% comparado a agosto, mostrando que a popularidade da CG só aumenta. Quem já teve uma na garagem sabe que é difícil resistir ao apelo do conforto e praticidade que ela oferece.

Logo atrás, você encontra a Honda Biz, que se destaca na segunda posição com 14.086 vendas, um avanço de 10% sobre o mês anterior. Para quem costuma levar a moto para o dia a dia, a Biz é uma excelente opção, principalmente pelas facilidades urbanas que ela proporciona. Em terceiro lugar, temos a Pop 110i, que alcançou 12.671 unidades vendidas e teve um salto expressivo de 25%! Uma verdadeira parceira para quem precisa de economia e agilidade no trânsito.

Não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que aparece em quarto lugar com 10.942 emplacamentos e também teve um crescimento de 13%. Sempre que pego a estrada, adoro ver como essa moto dribla facilmente as situações do dia a dia. Em quinto lugar, surpreendendo a todos, está a Sport 110i, com 6.450 unidades. Um verdadeiro curinga no mercado.

A lista ainda traz a Yamaha YBR 150 em sexto, com 4.800 vendas, que mostra um incremento de 6% em relação ao mês anterior. A Honda CB 300F segue na sétima posição, com 3.553 unidades vendidas. Para quem curte um pouco mais de potência e conforto, essa é uma opção bem interessante.

A Honda PCX 160, que chegou para dominar o cenário das scooters, está em oitavo com 3.008 unidades vendidas. Isso faz sentido, já que quem já pegou um trânsito pesado sabe como essa moto pode ser a salvação. A Yamaha Fazer 250 e a Shineray XY 125 completam o top 10, com 2.726 e 2.666 unidades, respectivamente. Essas são escolhas que não costumam decepcionar.

Se olharmos para o ranking geral, é incrível ver como as motos Honda dominam, refletindo o que já sabemos: conforto, confiabilidade e qualidade andam lado a lado com esses modelos. Para quem continua em busca da moto perfeita, essas informações podem ser um ótimo norte!