Campo-grandense fatura R$ 1 milhão em ligação com Carlinhos Maia

Fã de Carlinhos Maia Ganha R$ 1,1 Milhão em Sorteio

Uma moradora de Campo Grande, Daniela Costa, ganhou R$ 1,1 milhão em um sorteio promovido pela Aplicap Capitalização, em colaboração com o influenciador digital Carlinhos Maia. O anúncio da premiação foi feito em uma chamada de vídeo nesta quarta-feira, 17 de setembro, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando grande repercussão.

Durante a chamada, Daniela compartilhou que estava enfrentando dificuldades financeiras devido ao desemprego. Para ela, o prêmio representa um recomeço e traz esperança em um momento desafiador. O influenciador, conhecido por impactar a vida de seus seguidores com sorteios, ressaltou a importância desse momento e fez uma brincadeira sobre a reação da ganhadora, destacando que muitas vezes os vencedores não conseguem reagir adequadamente ao recebimento da notícia.

A Aplicap Capitalização, empresa sediada em Porto Alegre e regulada pelo governo federal, organizou o sorteio com base nos resultados da Loteria Federal do dia. Daniela foi a sorteada com a cartela de número 3091951, que garantiu a quantia milionária.

Os sorteios realizados pela Aplicap têm gerado grande interesse e expectativa entre os participantes, e a vitória de Daniela é um exemplo do impacto que esses prêmios podem ter na vida das pessoas.

O influenciador Carlinhos Maia, com uma carreira solidificada nas redes sociais, já é conhecido por suas iniciativas que visam promover a alegria e a esperança entre seus seguidores.

Este momento destaca não apenas a sorte de Daniela, mas também a capacidade de ações simples, como a compra de uma cartela de sorteio, transformarem vidas de maneira significativa.