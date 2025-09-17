Deputados aprovam urgência em projeto de anistia

Notícias

Autor Diogo Sobral
Câmara dos Deputados Aprova Urgência para Projeto de Anistia a Condenados por Atos Antidemocráticos

Na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que propõe anistia a condenados por atos antidemocráticos. A votação teve 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções.

Essa decisão vem após meses de impasses e pressão significativa por parte da oposição, que busca a tramitação dessa matéria de forma mais rápida. A aprovação da urgência não encerra o debate, pois ainda não há consenso sobre o conteúdo do projeto, mas representa um avanço nas negociações políticas.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, do partido Republicanos da Paraíba, convocou a sessão e focou apenas na votação dessa urgência. Essa escolha foi feita após uma reunião com as lideranças de diferentes partidos representados na Câmara.

Motta, em suas redes sociais, destacou a importância da pacificação no país e da construção de um futuro baseado no diálogo e no respeito. Ele afirmou que, embora existam visões e interesses diversos sobre os eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, é tarefa do Plenário decidir sobre a questão.

Além disso, o presidente da Câmara comprometeu-se a indicar um relator que irá elaborar um substitutivo para o projeto de lei, procurando garantir apoio amplo entre os deputados. A expectativa é que o nome do relator seja anunciado nesta quinta-feira, 18 de setembro.

A proposta de anistia é vista por muitos como uma maneira de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão por sua participação em um plano de golpe de Estado.

O avanço na votação traz à tona um tema delicado e polarizado no cenário político atual, refletindo a complexidade das relações e interesses dentro da Câmara dos Deputados.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

