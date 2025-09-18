Chevrolet oferece desconto de R$ 32 mil no Tracker LTZ

O Chevrolet Tracker LTZ está de volta e disponível no catálogo de vendas diretas para pessoas com deficiência que se encaixam nas regras. Esse modelo passou por alguns ajustes de preço desde agosto e ainda oferece isenção total de IPI, além de bônus direto da fábrica, o que é uma notícia incrível para quem está na busca por um SUV.

Por falar em preços, se você pensar na versão LTZ 1.0 Turbo automática, que na tabela convencional está saindo por R$ 170.440, ela pode ser adquirida por R$ 138.410 no programa para PcD. Isso significa um descontão de R$ 32.030! Mas vale a pena sempre lembrar que os valores podem mudar dependendo da região e das opções escolhidas.

Motor e Atualizações

Sob o capô, o Tracker LTZ 2026 continua com o motor 1.0 turbo flex, porém com uma leve redução de potência em comparação ao modelo 2025. Agora, o motor de três cilindros entrega 115,5 cv, independente se você usar gasolina ou etanol. O torque também é bem respeitável, com 18,9 kgfm com etanol e 18,3 kgfm com gasolina.

Uma atualização importante foi feita no sistema de corrente de comando. Ele segue sendo lubrificado por óleo, mas agora conta com uma nova borracha, que promete mais resistência em situações de manutenção não tão cuidadosa. Isso pode ajudar a aumentar a durabilidade do conjunto e evitar surpresas desagradáveis na estrada.

Vendas em Alta

De acordo com a Fenabrave, até agosto de 2025, mais de 39.159 unidades do Tracker foram vendidas. Entretanto, o líder desse segmento de SUVs ainda é o Volkswagen T-Cross, com cerca de 61.256 unidades emplacadas, seguido pelo Hyundai Creta, que alcançou 45.687.

Versatilidade de Cores e Conforto

Se você está pensando nas opções de cores, o Tracker LTZ 2026 está disponível em seis opções: Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush. Uma paleta bem interessante, não é?

Além das cores, esse modelo traz um visual interno que chama atenção. Os bancos são revestidos em material premium e na cor Preto “Jet Black”. As rodas de liga leve de aro 17″ têm um design exclusivo e ele ainda vem equipado com 6 airbags — frontais, laterais e de cortina. Para o conforto, temos ar-condicionado, Bluetooth para dois celulares, câmera de ré, e uma central multimídia MyLink de 11″. Ah, e não podemos esquecer do painel digital de 8″ e da coluna de direção ajustável em altura e profundidade.

Poder dirigir um carro que oferece tanto conforto e segurança, além de uma economia considerável, é um grande atrativo para quem está na mão do volante. E, convenhamos, quem não gosta de pilotar com estilo e segurança, não é mesmo?