SBT lança “Coração indomável” em São Paulo e reduz “Aqui Agora”

O SBT anuncia a estreia da novela "Coração Indomável" em São Paulo, marcada para a próxima segunda-feira, dia 22 de setembro. A nova atração irá ao ar às 18h30, o que resultará em uma mudança na programação do canal. Com isso, o programa "Aqui Agora" passará a ter a duração de apenas uma hora, adaptando-se a essa nova grade.

Nova Programação em São Paulo

A programação da tarde será reorganizada da seguinte maneira:

14h00 — "Maria do Bairro"

14h45 — "Rubi"

15h30 — "Fofocalizando"

16h45 — "Casos de Família"

17h30 — "Aqui Agora" (duração de uma hora)

18h30 — "Coração Indomável" (exibição local)

19h45 — "SBT Brasil"

Sobre a Novela

"Coração Indomável" foi exibida anteriormente pelo SBT em 2015 e 2018, e é uma novela de grande sucesso na América Latina. O elenco é formado por conhecidos atores, incluindo Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas e César Évora. A novela é uma adaptação da produção mexicana de 2013 feita pela Televisa, que por sua vez é inspirada na novela "Marimar", lançada em 1994.

Sinopse

A trama gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre e inocente que vive com seu avô, Ramiro, e sua irmã adotiva, Soledade, que é surda-muda. A vida de Maricruz muda quando ela conhece Otávio, um piloto desempregado que a defende de um capataz abusivo. Para contrariar sua cunhada Lúcia e seu irmão Miguel, Otávio decide se casar com Maricruz, mesmo sem amor.

Conforme a história avança, Otávio realmente se apaixona por Maricruz, mas acaba voltando à capital, pedindo a Miguel que cuide dela. Traída por Lúcia, Maricruz é injustamente presa por um roubo que não cometeu, e durante seu tempo na cadeia, sofre a perda do avô em um incêndio causado por Lúcia.

Após sair da prisão, Maricruz, que está grávida e sozinha, se muda para a capital, onde trabalha sem saber na casa de seu pai biológico, Alessandro. Rebatizada como Alessandra Mendonça Olivares e educada, ela se torna administradora de um cassino na Ilha Dourada, enfrentando as rivais Carola e Raiza.

Enquanto isso, Otávio busca Maricruz, mas acaba se apaixonando por Alessandra, sem reconhecer sua verdadeira identidade. Com a morte de Alessandro, Maricruz compra a fazenda e se vinga de Miguel e Lúcia, revelando a Otávio que sempre foi Maricruz.