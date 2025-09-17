Híbrido com novo visual – Fipe Carros

O Ford Territory 2026 chegou ao Brasil, trazendo uma versão atualizada desse SUV que foi feito na China. Neste modelo, a Ford buscou trazer um toque mais moderno, mas sem perder a essência que já conquistou muitos fãs. Se você gosta de SUVs, vai notar que as pequenas mudanças realmente fazem a diferença no visual e, claro, na experiência de dirigir.

O coração desse SUV continua sendo o motor 1.5 turbo, um quatro cilindros que entrega 169 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Ele vem com uma transmissão automatizada de sete marchas. Isso significa que você vai sentir um bom conforto ao dirigir, mas não espere uma pegada esportiva intensa — o foco aqui é mesmo no conforto e na suavidade. E sabe como é, a Ford manteve o preço em R$ 215 mil na versão única Titanium, enquanto muitos concorrentes têm subido os preços.

Agora, falando um pouco sobre as medidas: o Territory tem 4,68 m de comprimento, 1,70 m de altura e 1,93 m de largura. O entre-eixos é de 2,72 m, e o porta-malas conta com 448 litros de capacidade. Isso tudo quer dizer que o espaço interno é generoso, especialmente para quem viaja na parte de trás — muito conforto em longas viagens, sem dúvida!

As opções de cores incluem um cinza Dover, azul profundo, verde Oásis, entre outras. São cores que atendem a diferentes gostos, desde os mais discretos até quem busca algo um pouco mais ousado.

Um ponto que merece destaque é o interior, que recebeu uma renovação bacana. Os bancos vêm em preto, com detalhes em laranja, e o painel é digital de 12,3”. A central multimídia também é dessa mesma medida. Para quem curte tecnologia, esses toques são muito bem-vindos. Os bancos dianteiros têm aquecimento e a parte de iluminação é personalizável — dá pra deixar tudo do seu jeito!

Em relação ao consumo, o SUV pode ter dado uma leve piorada, com 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada, devido a novas normas da poluição. Mas, a verdade é que o desempenho, tanto em cidade quanto em estrada, é bastante satisfatório e ágil, especialmente com o torque disponível em baixas rotações.

Visualmente, o Ford Territory também evoluiu. Com novos faróis em L full-LED e um para-choque repaginado, ele transmite modernidade e identidade, sem exageros. Além disso, o conforto e a dirigibilidade são pontos que não decepcionam. A suspensão McPherson na frente e multilink atrás fazem um bom trabalho de absorver impactos, e a direção elétrica deixa tudo mais leve e fácil.

No quesito segurança, o Territory não economiza: vem com seis airbags, frenagem automática, piloto automático adaptativo, e muito mais. Para quem gosta de tecnologia, a central multimídia oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também tem um sistema de som com oito alto-falantes e o app FordPass, que permite controles remotos e serviços personalizados.

No final das contas, se você procura um SUV que seja equilibrado e confortável para a família, o Ford Territory 2026 pode ser uma excelente escolha. Ele pode não ter a pegada esportiva de alguns concorrentes, mas com certeza vai agradar quem prioriza espaço e tecnologia. E, convenhamos, na estrada, ele se mostra uma opção bem interessante!