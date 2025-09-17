Dacia lança picape do novo Duster; Brasil terá Niagara

A Renault do Brasil tem um papel interessante no mercado de picapes. Você sabia que foi a marca francesa que lançou a primeira picape que se encaixa entre os modelos compactos e as médias? Isso foi com a Duster Oroch, que chegou por aqui antes da Fiat Toro, por volta de 2015. Essa categoria é bem específica e, por lá fora, muitos consumidores se veem sem tantas opções. Um exemplo é a Europa, que acaba de receber uma versão picape da Duster, mas com algumas peculiaridades.

Essa novidade não é uma picape oficial, mas sim uma adaptação feita em parceria com a preparadora Romturingia. Diferente da Oroch, o modelo europeu não tem um visual tão equilibrado, com uma caçamba pequena e capacidade de carga bem limitada, apenas 430 kg. Para se ter uma ideia, a área de carga é tão compacta que faz até o modelo Fiat Strada parecer espaçoso. É curioso notar como a Renault, sempre atenta aos custos, decidiu não mudar muito o design original para manter o preço acessível.

O espaço na caçamba mede apenas 1.050 mm de comprimento por 1.000 mm de largura, o que resulta em uma capacidade de carga que deixa a desejar, especialmente se você prefere levar equipamentos, ferramentas ou até mesmo fazer aquelas viagens de fim de semana. E o valor na Europa? Pula para mais de € 31.000, o que complica ainda mais para quem busca uma caminhonete.

Se aqui no Brasil as picapes estão em alta, na Europa a história é bem diferente. A boa notícia para nós é que a Renault está trabalhando em um modelo novo e inédito: a Niagara. Essa picape vai ser desenvolvida em cima da plataforma modular RGMP, a mesma que está na base do Kardian e do SUV Boreal, que deve ser lançado em dezembro. A Niagara é um verdadeiro concorrente de peso para a Fiat Toro e a Ram Rampage, e a produção vai rolar na Argentina. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2026!

Recentemente, o presidente da Renault Argentina revelou a novidade durante um evento em São Paulo. Ele comentou que a picape é essencial para a marca na região e para a fábrica argentina. A expectativa é que ela mantenha um bom nível de acabamento e tecnologias.

Enquanto isso, a Niagara já está passando por testes na Argentina, e a Renault está de olho nas primeiras unidades que vão circular por lá e no Brasil. A ideia inicial é focar no motor 1.3 turbo, deixando as versões híbridas de lado por enquanto. E quem já passou por estradas esburacadas com carga pesada sabe como é essencial um motor que entrega força e eficiência. Afinal, picape boa não é só uma questão de estilo, mas de desempenho na estrada!