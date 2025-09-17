Quatro mulheres concorrem à primeira Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17

Na noite de terça-feira, 16 de setembro, a competição pelo cargo mais desejado do reality show “A Fazenda 17” começou oficialmente. Durante uma dinâmica ao vivo, no formato “resta um”, quatro mulheres foram selecionadas para a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. As escolhidas foram a jornalista Michelle Barros, a influenciadora Renata Müller, Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, e Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes.

Todos os participantes começaram a dinâmica com réplicas do chapéu de fazendeiro. A cada rodada, os competidores precisavam eliminar um colega jogando o chapéu dele na fogueira. O processo continuou até restarem apenas quatro competidoras com seus chapéus intactos, que agora se preparam para a prova decisiva, marcada para esta quarta-feira, 17 de setembro.

O clima do jogo ficou tenso, com discussões acaloradas entre os participantes. Um dos momentos mais destacados foi um conflito entre Nizam Hayek e Dudu Camargo, onde Dudu acusou o jornalista de interromper Michelle durante a transmissão ao vivo. Outro embate envolveu o cantor Wallas, que se desentendeu com Yoná Sousa, ex-participante de “Ilhados com a Sogra”. Durante a briga, Wallas fez críticas duras a Yoná, chamando-a de “imatura, prepotente, mal-educada e feia”.

Após a dinâmica, as quatro finalistas realizaram um sorteio para definir quem seriam os primeiros confinados na Baia, a área destinada aos animais do programa. Os escolhidos foram Dudu Camargo, Yoná Sousa, Toninho Tornado e Tàmires Assis, que agora ficarão na Baia durante a competição.

Em termos de audiência, o reality show conseguiu manter a média de espectadores obtida na estreia, alcançando, em alguns momentos, até a liderança em comparação à Globo. Durante a madrugada, “A Fazenda 17” atingiu picos de 7 pontos no Ibope, superando o “Jornal da Globo”.

“A Fazenda 17” é exibido de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h, logo após o programa “Domingo Espetacular”. A apresentação do reality é feita por Adriane Galisteu, com produção da Teleimage e direção-geral de Fernando Viudez, sob a supervisão de Rodrigo Carelli, que coordena o núcleo de realities da emissora.