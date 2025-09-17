Vencedores do Prêmio Mais Saúde são reconhecidos pela TOPVIEW

Curitiba Premia Profissionais da Saúde em Cerimônia no Clube Curitibano
Na noite de terça-feira (16), Curitiba promoveu a segunda edição do prêmio Mais Saúde, uma iniciativa da TOPVIEW em parceria com o Grupo Ric. A cerimônia aconteceu no Clube Curitibano e homenageou profissionais e empresas que se destacam na promoção da saúde e bem-estar, com premiações em 47 categorias.
O evento recebeu um total de mais de 46 mil votos, que foram auditados pelo Instituto Datacenso, garantindo a transparência e a credibilidade do prêmio. Os vencedores foram agraciados com o Troféu Dircéa Corrêa Petrelli, uma homenagem à fundadora do Instituto Ric, cuja contribuição tem sido fundamental para iniciativas que promovem a saúde na Região Sul.
Durante o evento, Leonardo Petrelli Neto, presidente do Grupo Ric, expressou sua alegria pelo reconhecimento dos profissionais da saúde, destacando a importância de valorizar esse setor na sociedade. Os homenageados subiram ao palco para receber suas premiações, muitas vezes marcados por momentos de emoção.
Ricardo Ramina, neurocirurgião e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, ressaltou a importância da relação humanizada entre médicos e pacientes. Ele enfatizou que o carinho e dedicação no atendimento são essenciais na prática da medicina.
Outro momento tocante foi compartilhado por João Batista Marchesini, cirurgião e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele revelou que a homenagem chegou em um período sensível de sua vida, trazendo alegria em meio à tristeza pela perda de sua esposa.
Lista de Vencedores
O prêmio Mais Saúde TOPVIEW premiou profissionais e empresas em diversas categorias. Os vencedores incluem:
- Espaço Fitness Academia – Be Happy
- Faculdade Particular de Medicina – Faculdades Pequeno Príncipe
- Centro Médico – Eco Medical Center
- Farmácia de Manipulação – Dermo Ervas Farmácias de Manipulação
- Home Care – Geração de Saúde
- Hospital Privado – Hospital São Marcelino Champagnat
- Hospital Público – Hospital Universitário Cajuru
- Laboratório de Análises Clínicas – Lanac
- Plano de Saúde – UNIMED
- Rede de Farmácia – Nissei
- Maternidade – Maternidade Graças
- Soluções em Aparelho Auditivo – Audiotec Aparelhos Auditivos
- Casa de Repouso – Elissa Village
- Alergia e Imunologia – Clínica Kamoi e Milani
- Angiologia – Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba
- Aparelho Digestivo – Hospital Sgisawa
- Cardiologia – Hospital Cardiológico Constantini
- Cardiovascular – Fisicor Centro Vascular
- Cirurgia Plástica – Lipoplastic
- Cirurgia Geral – Santa Casa de Curitiba
- Dermatologia – Cepelle Dermatologia
- Emagrecimento e/ou Spa – Gaya Bem-Estar
- Estética – Onodera Curitiba
- Fisioterapia – Clínica Redes
- Fonoaudiologia – Fonolife
- Ginecologia – Clínica Femme Santé
- Medicina Esportiva – Medicina Esportiva e Nutrologia Esportiva Avançadas Dr. Marco Pinheiro
- Medicina Nuclear – Quanta Diagnóstico por Imagem
- Nefrologia – Nefrokids
- Neurologia – Clínica Neurodoc
- Nutrição – Curitiba Nutrição
- Neutrologia – Nutrocare
- Oftalmologia – Hospital de Olhos do Paraná
- Oncologia – Hospital Erasto Gaertner
- Ortopedia – Clínica Astro
- Otorrinolaringologia – Hospital IPO
- Pediatria – Hospital Pequeno Príncipe
- Pneumologia – Cirurgicare
- Radiologia e Diagnóstico por Imagem – DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem
- Reumatologia – Clínica Loyola e Avellar
- Urologia – Urocentro Curitiba
- Vacinação – Vaccine
- Clínica Odontológica de Implantodontia – Instituto Zétola Odontologia
- Odontopediatria – Lamvie
- Clínica de Ortodontia – Instituto Mass Odontologia
- Clínica Odontológica de Estética – Murano Odontologia de Referência
- Radiologia Odontológica – DOC Center
Destinação da Renda do Evento
Parte da receita obtida com a venda dos convites será doada ao Instituto Ric, que realiza projetos em diversas áreas, utilizando a comunicação como uma ferramenta de transformação e fortalecimento de instituições e comunidades no estado.
O prêmio contou com o patrocínio das Farmácias Nissei, Plaenge e Ortoart, e recebeu o apoio do Paraná Banco Investimentos. A festa também incluiu ativações da Jeep e do Instituto Ric.