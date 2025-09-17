Vencedores do Prêmio Mais Saúde são reconhecidos pela TOPVIEW

Curitiba Premia Profissionais da Saúde em Cerimônia no Clube Curitibano

Na noite de terça-feira (16), Curitiba promoveu a segunda edição do prêmio Mais Saúde, uma iniciativa da TOPVIEW em parceria com o Grupo Ric. A cerimônia aconteceu no Clube Curitibano e homenageou profissionais e empresas que se destacam na promoção da saúde e bem-estar, com premiações em 47 categorias.

O evento recebeu um total de mais de 46 mil votos, que foram auditados pelo Instituto Datacenso, garantindo a transparência e a credibilidade do prêmio. Os vencedores foram agraciados com o Troféu Dircéa Corrêa Petrelli, uma homenagem à fundadora do Instituto Ric, cuja contribuição tem sido fundamental para iniciativas que promovem a saúde na Região Sul.

Durante o evento, Leonardo Petrelli Neto, presidente do Grupo Ric, expressou sua alegria pelo reconhecimento dos profissionais da saúde, destacando a importância de valorizar esse setor na sociedade. Os homenageados subiram ao palco para receber suas premiações, muitas vezes marcados por momentos de emoção.

Ricardo Ramina, neurocirurgião e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, ressaltou a importância da relação humanizada entre médicos e pacientes. Ele enfatizou que o carinho e dedicação no atendimento são essenciais na prática da medicina.

Outro momento tocante foi compartilhado por João Batista Marchesini, cirurgião e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele revelou que a homenagem chegou em um período sensível de sua vida, trazendo alegria em meio à tristeza pela perda de sua esposa.

Lista de Vencedores

O prêmio Mais Saúde TOPVIEW premiou profissionais e empresas em diversas categorias. Os vencedores incluem:

Espaço Fitness Academia – Be Happy Faculdade Particular de Medicina – Faculdades Pequeno Príncipe Centro Médico – Eco Medical Center Farmácia de Manipulação – Dermo Ervas Farmácias de Manipulação Home Care – Geração de Saúde Hospital Privado – Hospital São Marcelino Champagnat Hospital Público – Hospital Universitário Cajuru Laboratório de Análises Clínicas – Lanac Plano de Saúde – UNIMED Rede de Farmácia – Nissei Maternidade – Maternidade Graças Soluções em Aparelho Auditivo – Audiotec Aparelhos Auditivos Casa de Repouso – Elissa Village Alergia e Imunologia – Clínica Kamoi e Milani Angiologia – Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba Aparelho Digestivo – Hospital Sgisawa Cardiologia – Hospital Cardiológico Constantini Cardiovascular – Fisicor Centro Vascular Cirurgia Plástica – Lipoplastic Cirurgia Geral – Santa Casa de Curitiba Dermatologia – Cepelle Dermatologia Emagrecimento e/ou Spa – Gaya Bem-Estar Estética – Onodera Curitiba Fisioterapia – Clínica Redes Fonoaudiologia – Fonolife Ginecologia – Clínica Femme Santé Medicina Esportiva – Medicina Esportiva e Nutrologia Esportiva Avançadas Dr. Marco Pinheiro Medicina Nuclear – Quanta Diagnóstico por Imagem Nefrologia – Nefrokids Neurologia – Clínica Neurodoc Nutrição – Curitiba Nutrição Neutrologia – Nutrocare Oftalmologia – Hospital de Olhos do Paraná Oncologia – Hospital Erasto Gaertner Ortopedia – Clínica Astro Otorrinolaringologia – Hospital IPO Pediatria – Hospital Pequeno Príncipe Pneumologia – Cirurgicare Radiologia e Diagnóstico por Imagem – DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem Reumatologia – Clínica Loyola e Avellar Urologia – Urocentro Curitiba Vacinação – Vaccine Clínica Odontológica de Implantodontia – Instituto Zétola Odontologia Odontopediatria – Lamvie Clínica de Ortodontia – Instituto Mass Odontologia Clínica Odontológica de Estética – Murano Odontologia de Referência Radiologia Odontológica – DOC Center

Destinação da Renda do Evento

Parte da receita obtida com a venda dos convites será doada ao Instituto Ric, que realiza projetos em diversas áreas, utilizando a comunicação como uma ferramenta de transformação e fortalecimento de instituições e comunidades no estado.

O prêmio contou com o patrocínio das Farmácias Nissei, Plaenge e Ortoart, e recebeu o apoio do Paraná Banco Investimentos. A festa também incluiu ativações da Jeep e do Instituto Ric.