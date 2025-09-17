Notícias

Vencedores do Prêmio Mais Saúde são reconhecidos pela TOPVIEW

Premiados recebendo o prêmio Mais Saúde TOPVIEW
Homenageados receberam o prêmio no Clube Curitibano (Foto: Brenda Iung / TOPVIEW)

Curitiba Premia Profissionais da Saúde em Cerimônia no Clube Curitibano

Na noite de terça-feira (16), Curitiba promoveu a segunda edição do prêmio Mais Saúde, uma iniciativa da TOPVIEW em parceria com o Grupo Ric. A cerimônia aconteceu no Clube Curitibano e homenageou profissionais e empresas que se destacam na promoção da saúde e bem-estar, com premiações em 47 categorias.

O evento recebeu um total de mais de 46 mil votos, que foram auditados pelo Instituto Datacenso, garantindo a transparência e a credibilidade do prêmio. Os vencedores foram agraciados com o Troféu Dircéa Corrêa Petrelli, uma homenagem à fundadora do Instituto Ric, cuja contribuição tem sido fundamental para iniciativas que promovem a saúde na Região Sul.

Durante o evento, Leonardo Petrelli Neto, presidente do Grupo Ric, expressou sua alegria pelo reconhecimento dos profissionais da saúde, destacando a importância de valorizar esse setor na sociedade. Os homenageados subiram ao palco para receber suas premiações, muitas vezes marcados por momentos de emoção.

Ricardo Ramina, neurocirurgião e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, ressaltou a importância da relação humanizada entre médicos e pacientes. Ele enfatizou que o carinho e dedicação no atendimento são essenciais na prática da medicina.

Outro momento tocante foi compartilhado por João Batista Marchesini, cirurgião e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele revelou que a homenagem chegou em um período sensível de sua vida, trazendo alegria em meio à tristeza pela perda de sua esposa.

Lista de Vencedores

O prêmio Mais Saúde TOPVIEW premiou profissionais e empresas em diversas categorias. Os vencedores incluem:

  1. Espaço Fitness Academia – Be Happy
  2. Faculdade Particular de Medicina – Faculdades Pequeno Príncipe
  3. Centro Médico – Eco Medical Center
  4. Farmácia de Manipulação – Dermo Ervas Farmácias de Manipulação
  5. Home Care – Geração de Saúde
  6. Hospital Privado – Hospital São Marcelino Champagnat
  7. Hospital Público – Hospital Universitário Cajuru
  8. Laboratório de Análises Clínicas – Lanac
  9. Plano de Saúde – UNIMED
  10. Rede de Farmácia – Nissei
  11. Maternidade – Maternidade Graças
  12. Soluções em Aparelho Auditivo – Audiotec Aparelhos Auditivos
  13. Casa de Repouso – Elissa Village
  14. Alergia e Imunologia – Clínica Kamoi e Milani
  15. Angiologia – Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular de Curitiba
  16. Aparelho Digestivo – Hospital Sgisawa
  17. Cardiologia – Hospital Cardiológico Constantini
  18. Cardiovascular – Fisicor Centro Vascular
  19. Cirurgia Plástica – Lipoplastic
  20. Cirurgia Geral – Santa Casa de Curitiba
  21. Dermatologia – Cepelle Dermatologia
  22. Emagrecimento e/ou Spa – Gaya Bem-Estar
  23. Estética – Onodera Curitiba
  24. Fisioterapia – Clínica Redes
  25. Fonoaudiologia – Fonolife
  26. Ginecologia – Clínica Femme Santé
  27. Medicina Esportiva – Medicina Esportiva e Nutrologia Esportiva Avançadas Dr. Marco Pinheiro
  28. Medicina Nuclear – Quanta Diagnóstico por Imagem
  29. Nefrologia – Nefrokids
  30. Neurologia – Clínica Neurodoc
  31. Nutrição – Curitiba Nutrição
  32. Neutrologia – Nutrocare
  33. Oftalmologia – Hospital de Olhos do Paraná
  34. Oncologia – Hospital Erasto Gaertner
  35. Ortopedia – Clínica Astro
  36. Otorrinolaringologia – Hospital IPO
  37. Pediatria – Hospital Pequeno Príncipe
  38. Pneumologia – Cirurgicare
  39. Radiologia e Diagnóstico por Imagem – DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem
  40. Reumatologia – Clínica Loyola e Avellar
  41. Urologia – Urocentro Curitiba
  42. Vacinação – Vaccine
  43. Clínica Odontológica de Implantodontia – Instituto Zétola Odontologia
  44. Odontopediatria – Lamvie
  45. Clínica de Ortodontia – Instituto Mass Odontologia
  46. Clínica Odontológica de Estética – Murano Odontologia de Referência
  47. Radiologia Odontológica – DOC Center

Destinação da Renda do Evento

Parte da receita obtida com a venda dos convites será doada ao Instituto Ric, que realiza projetos em diversas áreas, utilizando a comunicação como uma ferramenta de transformação e fortalecimento de instituições e comunidades no estado.

O prêmio contou com o patrocínio das Farmácias Nissei, Plaenge e Ortoart, e recebeu o apoio do Paraná Banco Investimentos. A festa também incluiu ativações da Jeep e do Instituto Ric.

