Volkswagen Polo é o mais vendido de setembro, supera HB20

Mesmo após a chegada do Volkswagen Tera no Brasil, o Volkswagen Polo continua sendo um verdadeiro campeão de vendas. O hatch que muitos consideravam em seus últimos suspiros, na verdade, está mais vivo do que nunca. Ele é o carro mais vendido da marca e, com as vendas impulsionadas pelo programa Carro Sustentável, mostra que ainda tem muito a oferecer.

De acordo com os dados mais recentes da Fenabrave, até 16 de setembro, o Polo emplacou impressionantes 5.582 unidades, liderando o ranking dos automóveis. Em segundo lugar, está o Hyundai HB20, com 5.404 unidades. E logo em seguida, temos o Fiat Argo na terceira posição, com 4.242 veículos vendidos.

Se você já enfrenta congestionamentos, sabe como é crucial contar com um carro que responde bem. Nesse aspecto, o Toyota Corolla Cross aparece como o rei dos SUVs, registrando 3.752 unidades licenciadas. O Chevrolet Onix ficou em quinto lugar, com 3.522 unidades, e não podemos esquecer do Volkswagen Tera, que já emplacou 3.192 veículos e ocupa a sexta posição.

Desempenho Mensal do Polo

Acompanhar os números de vendas do Polo pode ser como assistir a um campeonato. Aqui vai um resumo do desempenho mês a mês:

Janeiro : 5.801 unidades

: 5.801 unidades Fevereiro : 7.961 unidades

: 7.961 unidades Março : 8.120 unidades

: 8.120 unidades Abril : 10.932 unidades

: 10.932 unidades Maio : 12.911 unidades

: 12.911 unidades Junho : 11.492 unidades

: 11.492 unidades Julho : 12.940 unidades

: 12.940 unidades Agosto: 12.908 unidades

Essa trajetória mostra que o Polo tem um público fiel e sempre em busca de seus atributos.

O que o Novo Polo Oferece

Falando um pouco dos atributos, o Volkswagen Polo 2026 vem recheado de tecnologia e conforto. Com itens como piloto automático e ar-condicionado digital “Climatronic”, ele promete agradar até os motoristas mais exigentes. E quem não ama um carregador de celular por indução, certo?

Além de tudo, o acabamento é premium e ainda conta com detalhes que fazem a diferença no dia a dia, como painéis digitais e um sistema multimídia de última geração. E claro, a segurança não fica de lado: o modelo possui sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis e faróis que se adaptam à iluminação do ambiente.

Opções de Motorização

O Polo oferece opções que agradam a todos os estilos de condução. A versão Track vem equipada com um motor 1.0 de três cilindros, entregando até 84 cv com etanol. Se você prefere um câmbio manual, essa é sua escolha ideal.

Para quem quer mais pegada, as versões TSI, Sense e Highline oferecem motores turbo 1.0 com potência entre 109 e 116 cv, garantindo performance e eficiência com câmbio automático de seis marchas.

Consumo e Dimensões

Quando o assunto é consumo, o Polo não decepciona. A versão 1.0 registra uma média de 13,9 km/l na cidade com gasolina, que melhora para 16,3 km/l na estrada. E para os motoristas que se preocupam com a economia em todas as situações, isso faz toda a diferença!

As versões turbo apresentam números semelhantes, mas são visivelmente mais potentes. Seja nas curvas da cidade ou em viagens mais longas, o Polo se destaca.

E não se esqueça: ele mantém a mesma praticidade de sempre em termos de espaço, com 4,07 m de comprimento e um porta-malas de 300 litros. Espaço ideal para aquele rolê de final de semana ou até mesmo para as compras do mês.

Por tudo isso, fica claro que o Polo se mantém como uma opção forte no mercado, atraindo uma legião de fãs com seu estilo, tecnologia e eficiência.