Mudanças limitadas no Índice Fipe de Carros

O Chevrolet Onix hatch 2026 finalmente chegou após quase seis anos de espera desde o lançamento da sua segunda geração. E, para quem estava curioso, ele não decepciona! A montadora aproveitou essa nova linha para fazer algumas atualizações no design, tecnologia e conforto, mantendo o modelo firme na briga pelo mercado de compactos.

Falando nos motores, o Onix agora oferece duas opções. A primeira é um 1.0 aspirado com 82 cv e câmbio manual. A segunda, um motor 1.0 turbo, que entrega 115 cv e pode vir com transmissão manual ou automática. A entrega de torque subiu para 19 kgfm, o que dá um ótimo gás nas arrancadas urbanas. Quem leva muito o carro nas ruas sabe como isso faz a diferença, especialmente naqueles semáforos que parecem eternos.

Na parte visual, a dianteira é onde tudo acontece! Os novos faróis full LED e a grade redesenhada trazem um ar sofisticado. O para-choque também ficou mais bonito e funcional. E não podemos esquecer que o ângulo de ataque aumentou para 17°, o que ajuda a evitar arranhões em lombadas e valetas. Na traseira, as lanternas ganharam um novo grafismo, completando o facelift com elegância.

Por dentro, o Onix saiu de cena com um painel digital de 8” e uma central multimídia de 11”, que agora conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. São essas coisinhas que deixam a direção mais moderna e prática. A ergonomia também melhorou com o volante ajustável em altura e profundidade, o que é perfeito para quem busca conforto nas longas viagens.

Uma das grandes novidades é a nova calibração da suspensão, que torna a direção mais firme e responsiva. Para quem costuma fazer aquele bate-volta pela cidade, o Onix se mostrou ágil, absorvendo os solavancos das ruas com maestria. O Onix Plus, que fez sucesso entre aqueles que preferem mais suavidade, também não ficou para trás.

Na prática, dirigir o Onix 2026 é uma experiência agradável. Ele ainda responde rápido aos comandos, e o consumo de combustível também teve uma leve melhora. A aceleração de 0 a 100 km/h agora leva cerca de 10,5 segundos, mas isso não acaba com a economia no dia a dia.

Internamente, os bancos agora são mais confortáveis, com espuma mais macia e apoio lombar melhorado. E um ar-condicionado mais eficiente? Isso faz toda a diferença, especialmente em dias quentes, quando você só quer curtir a brisa fresca enquanto dirige.

Um detalhe interessante é a correia dentada banhada a óleo, que foi reforçada com fibra de vidro e um revestimento de teflon. Isso significa que ela é mais resistente e mantém os custos de manutenção em níveis baixos. E se prepara: a garantia agora é de 240 mil km para todos os modelos, consolando quem se preocupa com a durabilidade.

Falando em dimensões, o Onix hatch continua com 4,16 m de comprimento e um porta-malas de 275 litros, enquanto o sedã Onix Plus mantém seus 469 litros. Pode parecer um pequeno detalhe, mas quem gosta de viajar sabe que espaço é fundamental.

Todos os modelos passaram a contar com mais equipamentos de série, como chave presencial, OnStar, ar-condicionado recalibrado e volante regulável. Os modelos mais completos trazem painel digital, câmera de ré, faróis Full LED e monitor de pontos cegos, tornando a experiência ainda mais completa.

Chegando à questão dos preços, o Onix 2026 vai de R$ 99.990 na versão de entrada até R$ 129.190 na versão Premier. Realmente, o preço dobrou desde 2019, mas as melhorias em tecnologia, dirigibilidade e segurança fazem dele uma opção que ainda entrega bom custo-benefício, mantendo-se competitivo no cenário atual.