Toyota GR Corolla pode ganhar versão ainda mais potente

Em março, a Toyota surpreendeu os amantes de carros com um Corolla GR super caprichado, todo envolto naquelas camuflagens típicas da Gazoo Racing. A primeira vista, as modificações como os para-lamas ventilados e o spoiler traseiro maior já deixaram muita gente animada, sugerindo que poderia ser uma versão GRMN. E agora, com novas imagens vazadas, essa hipótese parece estar se concretizando.

Essas fotos, tiradas em um evento exclusivo de concessionária, são uma verdadeira preciosidade. E olha que em eventos assim, geralmente confiscam o celular da galera para evitar que segredos venham à tona. Mas, aparentemente, alguém conseguiu driblar as regras e capturou alguns cliques do modelo GRMN completo. Se as imagens forem reais, esse hot hatch pode ser bem mais selvagem do que imaginávamos.

Estilo e Performance

O Corolla GRMN não chega para brincadeira. Ele vem com um capô de fibra de carbono ventilado e um para-choque frontal que deixa qualquer um com uma vontade de acelerar. Os faróis âmbar indicam que o evento rolou nos Estados Unidos, o que abre a porta para uma possível introdução global desse modelo.

Olho nas rodas de bronze, que são um show à parte. Elas provavelmente calçam pneus Michelin Pilot Sport Cup, perfeitos para dar aquele grip tanto na pista quanto nas ruas. Atrás, o spoiler de teto de carbono e o emblema GRMN na porta traseira só reforçam que esse carro está tudo menos discreto.

Conforto e Tecnologia

Dentro do carro, o Corolla GRMN promete um layout de dois assentos, bem parecido com a edição especial Morizo, mas apostando em bancos que abraçam de verdade. O interior tem um toque sofisticado com superfícies de microfibra, substituindo as partes brilhantes que costumamos ver. Uma placa especial na frente da alavanca de câmbio manual de seis marchas sugere que serão produzidas apenas 500 unidades desse modelo.

Mocidade e Força do Motor

Agora, sobre o motor, rumores de que ele terá ainda mais potência são bem animadores. Lembrando que o motor de 1,6 litro já entrega 40,8 kgfm de torque, e a equipe de engenharia da Toyota, liderada por Naoyuki Sakamoto, mencionou que poderemos ver essa potência subir para mais de 300 cv. É pra deixar qualquer entusiasta com um sorriso de orelha a orelha.

Muita gente que dirige em estrada já sabe como um desempenho refinado pode fazer a diferença. Imaginem só as acelerações e a resposta desse GRMN nas curvas! Um verdadeiro convite à adrenalina aos amantes da velocidade. Mantenham os pneus calibrados e se preparem para o que vem por aí!