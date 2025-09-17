Números consolidados de 16/09/2025 estão disponíveis

A liderança de audiência é motivo de comemoração para a produção do reality show “A Fazenda 17”, exibido pela Record, que alcançou picos de liderança no Ibope, superando o “Jornal da Globo”. Essa conquista é significativa, considerando a competição acirrada pela atenção dos telespectadores.

Na programação da Globo, a “Edição Especial de Terra Nostra” mantém uma audiência estável nas tardes, e o programa “Encontro com Patrícia Poeta” registrou números melhores que o “Mais Você”, atualmente apresentado por Tati Machado. Além disso, a reprise de “A Escrava Isaura” também teve um desempenho notável, alcançando sua melhor média até agora.

Por outro lado, o programa “Aqui Agora”, exibido pelo SBT, não teve um desempenho favorável, ficando atrás do “Brasil Urgente” e igualando sua pior média de público nos últimos tempos.

Os números de audiência da terça-feira, 16 de setembro de 2025, revelam como está a disputa entre os principais programas de TV. Entre os destaques:

– “Hora Um” registrou 4,6 pontos.

– “Bom Dia SP” ficou com 9,3 pontos e “Bom Dia Brasil” alcançou 9,7.

– O “Encontro com Patrícia Poeta” teve 7,3 pontos, enquanto o “Mais Você” obteve 6,9.

– O “Jornal Nacional” foi um dos programas mais vistos, com 26,0 pontos.

– A novela “Vale Tudo” também teve uma boa audiência, alcançando 26,9 pontos.

No SBT, a audiência também mostrou variações. O programa “SBT Brasil” marcou 3,9, enquanto “A Fazenda 17” obteve 6,2 pontos. Já “Aqui Agora” ficou com 2,1, um número que não é considerado satisfatório para a emissora.

Na Band, alguns programas mostraram desempenho limitado, como “Giro de Notícias” com apenas 0,1 ponto e “Valor da Vida” registrando 0,2. Programas como “Brasil Urgente” e “Jornal da Band” conseguiram, respectivamente, 3,1 e 3,2 pontos, demonstrando um interesse moderado do público.

Esses números ajudam a entender como a audiência se comporta na Grande São Paulo e oferecem aos anunciantes um reflexo do que está em alta nas preferências dos telespectadores. Cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios na região, o que torna essas informações essenciais para os planejamentos publicitários.