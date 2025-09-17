Mercedes-Benz testa bateria sólida com 1.200 km de autonomia

O mundo automotivo não para, e recentemente a Mercedes-Benz trouxe uma novidade empolgante: um carro elétrico com uma bateria de estado sólido que faz mais de 1.200 km sem precisar de recarga! É um feito impressionante que promete mudar o jogo para os fãs de veículos elétricos.

Esse teste rolou no final de agosto, quando um EQS modificado cruzou a distância entre Stuttgart, na Alemanha, e Malmö, na Suécia, totalizando 1.205 km. E pasmem, ao final da jornada, o carro ainda tinha 137 km de autonomia. Você já imaginou viajar sem se preocupar com paradas constantes para recarregar? Isso é um sonho para quem adora pegar a estrada!

O trajeto foi bem desafiador, passando por três países e evitando balsas. Os engenheiros da Mercedes escolheram uma rota mais longa, adicionando cerca de 160 km ao percurso. Isso mostra que a verdadeira capacidade da bateria foi testada em condições reais de tráfego e clima. Quem já dirigiu por estradas movimentadas sabe como testes assim são cruciais.

Falando sobre a bateria, ela foi desenvolvida em parceria com a Factorial Energy, dos Estados Unidos, e a divisão de motores da Fórmula 1 da Mercedes. O mais legal é que, apesar de oferecer 25% mais energia, ela mantém o mesmo tamanho e peso das baterias comuns. Esse é um grande avanço!

Comparando com o EQS 450+, que tem uma autonomia de até 785 km, o novo sistema realmente faz a diferença. Se a bateria fosse completamente descarregada, ela poderia chegar a incríveis 1.342 km de alcance. É gasolina no fogo para quem se preocupa com a autonomia dos carros elétricos!

Além disso, as novas baterias oferecem mais segurança térmica e uma recarga mais rápida se comparadas às de íon de lítio que conhecemos. Para a Mercedes, isso representa um verdadeiro "divisor de águas" na mobilidade elétrica.

Vale lembrar que, embora esses avanços sejam animadores, especialistas apontam que a produção em massa ainda enfrenta desafios técnicos e logísticos. A própria Mercedes acredita que essa tecnologia só vai chegar ao mercado no final desta década. Então, para os apaixonados por carros elétricos, essa é uma notícia animadora, mas ainda precisamos de paciência.

Mesmo assim, o que vemos aqui é que as baterias de estado sólido estão cada vez mais próximas de se tornarem realidade. Se conseguirem manter essa performance em condições normais, podemos finalmente nos despedir da preocupação com a autonomia limitada, que, convenhamos, é um dos maiores receios de quem investe em um veículo elétrico.