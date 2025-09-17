Ciberataque interrompe produção da Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover (JLR), famosa pelas máquinas incríveis que produz, está enfrentando um verdadeiro desafio. Após um grave ataque cibernético, a produção em suas fábricas no Reino Unido ficará parada até, pelo menos, 24 de setembro de 2025. E essa situação pode se estender até novembro, dependendo de como as coisas evoluírem.

Esse ataque, que aconteceu há duas semanas, forçou a JLR a desligar suas redes de tecnologia da informação, o que resultou em uma parada total nas atividades. Enquanto isso, a fabricante garante que as previsões de que a interrupção pode durar meses é “mera especulação”. É compreensível a preocupação, especialmente quando se pensa no impacto que isso causa na cadeia de suprimentos. Algumas fornecedoras estão em apuros financeiros, e sem um suporte rápido, muitas delas podem fechar as portas.

A JLR tem uma produção robusta, chegando a mais de mil carros por dia. Com essa paralisação, a empresa pode perder pelo menos £50 milhões por semana (o que dá aproximadamente R$360 milhões). Imagine aí o quanto isso afeta não só a montadora, mas também os parceiros que dependem dessa produção.

Ataque e pedido de resgate

O grupo de hackers conhecido como Scattered Lapsus$ Hunters reivindicou essa invasão. Eles têm um histórico de atacar grandes empresas, como as lojas de departamentos Marks & Spencer e as cooperativas Co-op, exigindo resgates em criptomoedas para devolver o controle das operações. Esses ataques são uma modalidade conhecida como ransomware.

O pior é que esse grupo acaba de comunicar que está se desfazendo, deixando um ar de mistério e incerteza no ar. Para a JLR, isso acontece em um momento crítico, em que já enfrentava desafios como a queda na demanda da China e na Europa, além de atrasos na produção dos modelos elétricos.

Fornecedores angustiados

As fábricas afetadas, localizadas em Solihull e Halewood, estão completamente paradas desde 1º de setembro. A JLR anunciou que a investigação sobre o ataque ainda está em andamento e que a volta à produção será um processo demorado. Afinal, reiniciar essas operações não é simples e envolve muitos outros fatores. Além disso, os dados de alguns clientes podem ter sido visualizados ou roubados.

Após mais de três semanas sem produção, a situação é delicada. Os fornecedores, muitos pequenos e médios negócios, estão com a corda no pescoço. As preocupações financeiras estão crescendo e, sem ajuda imediata, algumas empresas podem até não sobreviver. O representante do sindicato Unite, Jason Richards, destacou que muitos empregadores já estão considerando demissões, já que seus funcionários precisam pagar contas.

Com esse clima de tensão, é evidente que muitos trabalhadores no setor estão com medo do que pode acontecer. O sindicato não só pediu ajuda financeira pública para os trabalhadores afetados, como também pressionou o governo para tomar medidas que evitem um colapso na indústria de engenharia no Reino Unido.

Um representante de um dos fornecedores decidiu defender a JLR, ressaltando que a verdadeira culpa está nos criminosos que perpetraram essa ação, ressaltando a importância de não esquecer quem realmente iniciou esse problema.

A situação da Jaguar Land Rover é um campo de batalha tanto em termos operacionais quanto emocionais. Ficar sem a produção diária de carros que entendemos ser ótima ao volante é uma falta que muitos sentem, assim como a incerteza que isso causa em um mercado tão dinâmico e competitivo.