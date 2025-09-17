Mundo Automotivo

jogos imperdíveis para aficionados por corrida

os jogos mais esperados para quem gosta de dirigir

Quem imaginaria que aqueles jogos de corrida com gráficos quadrados e jogabilidade arcade, que fazíamos nos fliperamas, chegariam a tal nível de evolução? Lembro bem de estar grudado na tela, acelerar ao máximo e desviar de obstáculos simples. Hoje, os games de corrida são uma verdadeira imersão, com mundos abertos e cheios de detalhes que praticamente fazem você sentir a adrenalina de pilotar um carro de verdade.

Em 2025, a diversão promete estar em alta: dá para vestir o macacão e encarar Le Mans, dirigir um caminhão pelas estradas dos EUA ou até passar por corridas insanas com o Sonic. A evolução dos games ao longo das décadas fez com que essas experiências se tornassem realmente completas, e o futuro parece ainda mais promissor. Então, prepare-se que separamos alguns dos lançamentos mais esperados.

Grand Theft Auto VI

  • Data de lançamento: 26 de maio de 2026
  • Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Começamos com o que muitos consideram o mais aguardado da última década: GTA VI. Finalmente, temos uma data: 26 de maio de 2026. Mas, como sempre, vamos torcer para não haver adiamentos. O jogo traz Jason Duval e Lucia Caminos como protagonistas, em uma versão caótica da Flórida, repleta de desafios e situações inusitadas, inclusivo jacarés nas ruas! A Rockstar já prometeu uma experiência épica, então é aguardar e ficar na expectativa pelo trailer que saiu em 2023.

Série Endurance Motorsport

  • Data de lançamento: 2026
  • Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Se você curte uma experiência diferente, a Endurance Motorsport Series pode ser o que procura. O jogo da KT Racing, anunciado em 2024, foca não apenas no piloto, mas também na estratégia. Imagine gerir pneus e comunicação em tempo real com a equipe. O lema “corra como piloto, vença como equipe” resume bem essa proposta de colaboração, onde cada membro é fundamental. E o melhor: são 15 carros de marcas como Porsche e Lamborghini, em pistas clássicas como Spa e Le Mans. O jogo promete uma mistura perfeita de realismo e acessibilidade.

Forza Horizon 6

  • Data de lançamento: 2026 (est.)
  • Plataformas: sem previsão.

Após quatro anos desde a última edição que nos levou pelas ruas do México, a Forza Horizon pode nos levar para o Japão em sua nova versão, programada para 2026. Com estradas icônicas e uma rica atmosfera da cultura JDM, o jogo promete ser mais uma aventura de mundo aberto. A expectativa é que o anúncio venha a qualquer momento, então fique de olho!

Project Motor Racing

  • Data de lançamento: 25 de novembro de 2025
  • Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Se você procura algo ultra-realista, o Project Motor Racing pode ser o seu game. Apresentado na Gamescom de 2025, ele traz 72 carros detalhadamente recriados e 27 pistas digitalizadas. Com um novo motor chamado True2Track, o jogo promete um clima dinâmico e mudanças nas pistas conforme o tempo. Uma jogabilidade que visa ser acessível e envolvente até para quem está começando. É uma ótima opção para os fãs de simuladores.

Road Kings

  • Data de lançamento: 2026
  • Plataformas: PC, PS5

Mudando o estilo, Road Kings te coloca na pele de um caminhoneiro, desbravando as estradas dos EUA. Com um enredo que te faz começar como um motorista iniciante e crescer para dominar um império de transportes, é um convite para viver a vida nas estradas. O jogo traz caminhões personalizáveis e até um modo carreira onde você administra rotas e compete com outros jogadores. Esse promete ser um desafio empolgante!

NASCAR 25

  • Lançamento: 14 de outubro de 2025
  • Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC (data posterior)

Após um hiato de quatro anos, a NASCAR retorna com NASCAR 25, prometendo uma experiência muito mais completa. A nova produção vem nas mãos da iRacing Studios, conhecidos por seu simulador de alta qualidade. Além de todas as quatro divisões oficiais da NASCAR, o jogo incluirá um modo carreira robusto. Será uma verdadeira imersão no universo das corridas de stock car!

Sonic Racing: Crossworlds

  • Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 e PC
  • Lançamento: 25 de setembro de 2025

Para quem procura diversão e velocidade no estilo Mario Kart, Sonic Racing: CrossWorlds promete não decepcionar. O jogo traz pistas que mudam a cada volta e um sistema de habilidades que aumenta ainda mais a competitividade. E a diversidade dos personagens, incluindo figuras de várias franquias, promete trazer horas de jogabilidade divertida e única!

Wreckfest 2

  • Lançamento: 2026 (versão completa)
  • Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Por último, mas não menos importante, temos Wreckfest 2, que já está em acesso antecipado. Com foco nas colisões realistas e derbies de destruição, promete entregar uma experiência intensa e caótica. Novos modos de jogo e cenários dinâmicos trarão uma pitada de nostalgia para aqueles que amam jogos de corrida com batalhas épicas.

É só esperar e se preparar, pois os próximos meses prometem ótimas experiências para todos os apaixonados por corridas e automobilismo!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

