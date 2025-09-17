Felippe Coaglio será repórter especial da Globo no RJ

A partir de novembro, o jornalismo da Globo passará por importantes mudanças. Uma das principais novidades será o retorno de Felippe Coaglio, que atualmente é correspondente em Nova York. Ele deixará o posto e voltará ao Brasil, onde assumirá o cargo de repórter especial no Rio de Janeiro.

A Globo já está em processo de seleção para encontrar um novo correspondente nos Estados Unidos, e a expectativa é que essa posição seja preenchida até o final do mês. Essas movimentações fazem parte de uma reorganização mais ampla dentro do departamento de jornalismo da emissora.

Felippe Coaglio faz parte da Globo desde 2014. Ele começou sua trajetória na emissora como produtor, antes de se tornar correspondente. Durante seu tempo em Nova York, ele produziu reportagens para importantes programas, como o Fantástico, o Jornal Nacional e a GloboNews, abordando temas internacionais significativos.

Essas mudanças estão alinhadas com a política da emissora de rotacionar correspondentes, um processo que ocorre geralmente a cada três anos. Recentemente, Guilherme Pereira foi nomeado para um cargo nos Estados Unidos, após o retorno de André Gallindo. Além disso, Júlia Guimarães também foi deslocada para a Europa, visando fortalecer a cobertura internacional da emissora.

Dentro do Brasil, a Globo também anunciou uma mudança marcante: a saída de William Bonner do Jornal Nacional, cargo que ocupou por 29 anos. César Tralli será o novo apresentador do telejornal, mas ao contrário de Bonner, não atuará como editor-chefe. Essa função ficará a cargo de Cristiana Sousa Cruz, uma profissional que recebeu treinamento diretamente de Bonner nos últimos anos.

Em 2026, William Bonner terá um novo papel, dividindo a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Essa movimentação evidencia a aposta da Globo na produção de jornalismo aprofundado e de qualidade.

Além dessas alterações, outros telejornais da emissora também passaram por reorganização. Roberto Kovalick será o novo apresentador do Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer assumirá o comando do Hora 1.

Essas mudanças na Globo refletem uma estratégia de renovação na linha de frente do jornalismo, ao mesmo tempo em que mantém profissionais com vasta experiência em novos papéis e formatos.