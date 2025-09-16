Dramas da comunidade de Chacrinha em “Três Graças”

A nova novela da Globo, Três Graças, vai ao ar em outubro e promete explorar os dilemas sociais e emocionais da comunidade fictícia chamada Chacrinha, localizada em São Paulo. Com a colaboração de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a trama apresenta personagens profundos, histórias de superação e conflitos que refletem desigualdades, corrupção e relações familiares complicadas.

Personagem Principal: Viviane

Viviane, interpretada por Gabriela Loran, é uma farmacêutica muito querida pelos moradores da Chacrinha. Desde pequena, ela cresceu ao lado de Gerluce, sua melhor amiga, e sempre sonhou com um futuro melhor. Com um forte senso de responsabilidade, Viviane ajuda a comunidade ao distribuir medicamentos da Fundação Ferette em sua farmácia. No entanto, sua vida muda ao descobrir um esquema de falsificação que coloca em risco a saúde de seus vizinhos.

Gabriela Loran destaca a importância da amizade entre Viviane e Gerluce, descrevendo-a como verdadeira e cheia de nuances. A atriz acredita que essa relação será um dos pontos mais emocionantes da novela.

Conflitos e Justiça: Misael

Misael, interpretado por Belo, é um morador da comunidade que enfrenta um grande luto. Ele perdeu a esposa devido ao uso de medicamentos falsificados da Fundação. Essa perda o leva a confrontar Ferette, o responsável pelo esquema. Misael é caracterizado como um homem de princípios firmes, leal e com um forte senso de justiça, disposto a enfrentar desafios para proteger os que ama. Sua trajetória se entrelaça com a de Joaquim, um homem solitário que vive em um ferro-velho e guarda segredos familiares.

Joaquim: O Homem Solidão

Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, é pai de Gerluce e avô de Joélly. Ele se isola em seu ferro-velho, tendo problemas com a sua vida que acabam afetando seu relacionamento familiar. Embora não reconheça a filha e a neta, sua interação com Misael revela um lado empático e respeitoso.

Juventude em Luta: Júnior

Outra história central gira em torno de Júnior, interpretado por Guthierry Sotero. Ele é um jovem apaixonado por tecnologia que perdeu o pai devido aos medicamentos adulterados. Apesar das dificuldades, Júnior se mostra otimista e precocemente maduro, fazendo o que pode para apoiar sua família.

Fé e Redenção: Kellen e Albérico

No contexto da comunidade, o pastor Albérico, interpretado por Enrique Diaz, exerce um papel fundamental ao conduzir cultos e trabalhos de evangelização. Ele cria a filha Kellen, uma jovem bondosa e cheia de fé, interpretada por Luiza Rosa. Kellen busca ajudar os outros e acredita na bondade humana, o que lhe confere respeito na comunidade.

Durante sua atuação nas prisões, Albérico encontra Jorginho Ninja, interpretado por Juliano Cazarré, um ex-traficante que busca redenção após cumprir pena. Apesar do desejo de se reintegrar à sociedade, Jorginho enfrenta desafios constantes, especialmente em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas.

O Antagonista: Bagdá

Bagdá, interpretado por Xamã, é o líder do tráfico na Chacrinha e utiliza a violência para manter o controle da região. Ele é acompanhado por seus comparsas, Vandilson e Alemão, que ajudam a impor sua liderança de forma implacável. O ator Xamã descreve seu papel como complexo e desafiador, ressaltando as características ousadas do personagem.

Ficha Técnica

Título : Três Graças

: Três Graças Autores : Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva

: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística : Luiz Henrique Rios

: Luiz Henrique Rios Produção : Gustavo Rebelo e Silvana Feu

: Gustavo Rebelo e Silvana Feu Direção de gênero : José Luiz Villamarim

: José Luiz Villamarim Estreia prevista: 20 de outubro de 2025

A nova novela promete prender a atenção do público com suas histórias envolventes e personagens marcantes, revelando a vida e os desafios enfrentados pela comunidade da Chacrinha.