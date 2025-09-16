Detran-SP retira Astra azul com 602 multas e dívidas de R$ 160 mil

O Detran-SP deu um passo importante na fiscalização do trânsito ao adotar tecnologia de ponta para identificar veículos que acumulam multas sem regularizar a situação. Com o uso de inteligência artificial e análise de dados, o sistema consegue mapear padrões de circulação e até prever comportamentos de motoristas infratores. Essa iniciativa promete ser um divisor de águas na maneira como a fiscalização é conduzida em São Paulo.

Desde julho, o projeto tem cruzado informações sobre endereços, horários e os locais onde mais acontecem as infrações. Isso ajuda a Polícia Militar de Trânsito a receber alertas sobre veículos que reincidem nas mesmas infrações, tornando as operações nas ruas mais eficientes e direcionadas. Quem já pegou um engarrafamento sabe como é crucial ter uma abordagem mais ágil na identificação de infratores.

Um dos primeiros resultados dessa tecnologia foi a apreensão de um Chevrolet Astra azul. O carro acumulava impressionantes 602 multas e um débito que ultrapassava R$ 160 mil, com o licenciamento vencido há 12 anos. E não para por aí: o condutor não possuía CNH e o veículo representava um risco real à segurança no trânsito. Dá até para imaginar a situação, não é? Você na direção e um carro irregular passando ao lado.

Poucos dias antes, outro carro chamou atenção — um Corsa de 2004/2005, que também foi retirado de circulação. Com 229 multas e dívida de R$ 123 mil, ele estava circulando irregularmente há anos. Esses dois veículos juntos somavam mais de R$ 250 mil em pendências, o que dá para comprar um carro zero tranquilamente. Imagine o que esse dinheiro poderia fazer, né?

No dia seguinte à apreensão do Astra, um Chevrolet Montana de 2014/2015 também foi retirado das ruas. Esse tinha 434 infrações registradas e R$ 101,6 mil em multas, mais que o dobro do seu valor de mercado, e estava sem licenciamento há quatro anos. A história se repete: motorista sem habilitação ao volante, colocando a segurança de todos em risco.

De acordo com Anderson Poddis, diretor de Fiscalização de Trânsito do Detran, essa nova abordagem vem para mostrar que quem insiste em desrespeitar as regras não vai ficar impune. A aplicação da inteligência artificial facilita localizar veículos reincidentes rapidamente, garantindo um trânsito mais seguro para todos. Afinal, quem não gostaria de dirigir em ruas mais tranquilas e livres de carros problemáticos?

Esse projeto começou na capital paulista, mas há planos para expandi-lo por todo o estado. A cada três meses, a lista dos veículos com mais infrações será atualizada, tornando a fiscalização não só mais frequente, mas também mais estratégica e eficiente. E, se você já teve experiências com multas em trânsito, sabe o quanto isso pode afetar o dia a dia de quem ama dirigir.