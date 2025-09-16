Volkswagen Tera aumenta 34% e se aproxima do T-Cross

O Volkswagen Tera finalmente está mostrando seu potencial por aqui, e a expectativa é que ele se torne um dos preferidos entre os brasileiros. No início, teve seus desafios, especialmente com a produção do Polo, que acabou ganhando mais prioridade nas linhas de montagem depois do sucesso gerado pelo programa Carro Sustentável. Mas agora, o Tera já está fazendo barulho no mercado!

Atualmente, o Tera ocupa a terceira posição entre os modelos mais vendidos da Volkswagen no Brasil. Ele está apenas atrás do Polo, que se beneficiou do apoio governamental, e do T-Cross, que está sentindo a pressão da nova estrela. A corrida pelos carros mais vendidos na primeira quinzena de setembro de 2025 está bem acirrada!

Se você é fã de novidades automotivas, vale destacar que, até 15 de setembro, o Volkswagen Tera vendeu 2.797 unidades, o que representa um crescimento de 34,6% em relação a agosto. Com isso, o modelo já se destaca entre os cinco SUVs mais vendidos do país neste mês. No total, durante 2025, foram 12.948 emplacamentos.

E a briga entre os SUVs está emocionante. O Tera ficou em quarto lugar, superando até o Chevrolet Tracker, que vendeu 2.726 unidades e agora está na quinta posição. O T-Cross continua na dianteira da Volks, mas a diferença para o Tera é mínima: só 39 unidades a mais, com um total de 2.836 vendidos.

Quando o assunto é o que há sob o capô, o Volkswagen Tera oferece duas opções de motorização. A versão de entrada, chamada MPI MT, traz um motor 1.0 aspirado de até 84 cv com câmbio manual de cinco marchas. Essa opção é ótima para quem busca economia, ideal para frotas e empresas.

Se você prefere um pouco mais de potência, a versão TSI MT vem equipada com um motor 1.0 turbo de 116 cv e um acabamento mais refinado. Essa configuração faz o SUV acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos com câmbio manual e em 11,7 segundos se optar pela versão automática.

Preços e versões do Volkswagen Tera 2026:

O Tera traz uma boa lista de acessórios de série, como frenagem autônoma de emergência, sistema multimídia VW Play com uma tela de 10,1 polegadas, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, além de quatro alto-falantes e um banco do motorista com ajuste de altura. Isso tudo, sem contar a coluna de direção que pode ser ajustada em altura e profundidade, proporcionando um conforto extra na hora de dirigir.

Se você gosta de SUVs e está por dentro do que rola no mercado, o Volkswagen Tera definitivamente merece uma atenção especial.