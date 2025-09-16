GWM Haval H9 de R$ 319 mil: vale a pena? Avaliação completa

O mercado de SUVs no Brasil passou por mudanças bem significativas nos últimos anos. O foco agora está nos modelos robustos e com um toque de aventura, aqueles que fazem você sentir que pode encarar qualquer estrada. É nesse contexto que o GWM Haval H9 se destaca, oferecendo um porte avantajado, motor diesel, tração 4×4 e aquele charme nostálgico dos jipes clássicos.

Logo de cara, o H9 mostrou sua força: antes mesmo de chegar às concessionárias, esgotou suas 600 unidades disponíveis para pré-venda em apenas sete horas. O carro que custa R$ 319 mil é uma opção tentadora em comparação a seus principais competidores, como Toyota SW4, Pajero Sport e Trailblazer. Para se ter uma ideia, a versão mais básica da SW4 está na casa dos R$ 412.190, ou seja, uma diferença considerável.

Design e Estilo do H9

Visualmente, o H9 se destaca com suas linhas quadradas e faróis arredondados, que trazem uma vibração retrô parecida com a do icônico Land Rover Defender. O design robusto na frente e o estepe interno na traseira reforçam seu espírito aventureiro.

Conforto e Tecnologia Interior

Dentro do H9, você encontra uma mistura perfeita de rusticidade e tecnologia. Duas telas digitais dominam o painel. A central multimídia é de 14,6 polegadas, e a conectividade sem fio faz a festa. Os botões físicos para controlar o clima e modos de condução são um toque que muitos motoristas apreciam, pela facilidade e conforto. É como dirigir um carro de luxo, com um acabamento que combina plásticos duros e detalhes em tecido, garantindo um conforto que não deixa a desejar.

Espaço Generoso

Com quase cinco metros de comprimento, o H9 oferece um espaço interno extraordinário. Os bancos dianteiros são largos e confortáveis, e a segunda fila é deslizante, para ajustar o espaço conforme a necessidade. A terceira fila é mais indicada para pessoas menores, mas o porta-malas, por sua vez, pode chegar a 1.580 litros com os assentos rebatidos. Perfeito para quem curte criar memórias em viagens longas com a família!

Performance na Estrada

Dirigir o H9 é uma experiência marcante. Ele pesa 2.525 kg e, no início, você vai sentir essa massa. Mas, uma vez em movimento, o conforto é rei. O isolamento acústico é tão bom que parece que você está flutuando pelas estradas de terra, bem no estilo dos SUVs grandes americanos. Com 4,95 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,85 metros, o H9 é maior que seus rivais, oferecendo mais espaço e conforto.

Aprimoramentos e Equipamentos

A lista de equipamentos desse SUV é impressionante. Os bancos da frente têm massagem, ventilação e aquecimento. O ar-condicionado é de três zonas e o teto solar é panorâmico, trazendo uma sensação de liberdade. Além disso, a central multimídia e o pacote ADAS 2+, com assistente de frenagem autônoma e monitoramento de ponto cego, elevam o nível da experiência ao volante.

Potência e Eficiência

Seu motor 2.4 turbodiesel gera 184 cv e 48,9 kgfm de torque, aliado a um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Embora o H9 não seja o mais potente do mercado, seu torque é excelente, ideal para o dia a dia na cidade e também para aquelas trilhas mais desafiadoras.

Com um desempenho que leva o H9 de 0 a 100 km/h em 13 segundos e uma média de 10,4 km/l em estrada, ele está longe de ser um carro esportivo, mas sua suspensão e ângulo de ataque de 31 graus garantem performance off-road que vai te surpreender em aventuras.

O H9 se destaca pela combinação de espaço, equipamentos de qualidade e um preço que faz muito sentido para quem busca um SUV grande e confortável, mas não quer gastar uma fortuna. É uma opção que vale a pena considerar, especialmente se você aprecia um estilo marcante sem comprometer o conforto e a funcionalidade.