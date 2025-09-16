Notícias

A Fazenda 17 estreia com 5,8 pontos de Ibope em São Paulo

Autor Rodrigo Campos
Gaby Spanic em A Fazenda 17. Foto: Reprodução/RecordPlus
A Record lançou a 17ª temporada do reality show "A Fazenda" na noite de segunda-feira, 15 de setembro. A apresentadora Adriane Galisteu continua à frente do programa, que é uma das principais apostas da emissora em entretenimento. A estreia atraiu bastante expectativa entre os fãs, mas não conseguiu alcançar a liderança de audiência, conforme os dados do Kantar Ibope Media.

Na Grande São Paulo, a produção registrou uma média de 5,8 pontos, com pico de 6,4 pontos. Esses números representam uma queda de cerca de 20% em relação à estreia da edição anterior, "A Fazenda 16", que alcançou 6,8 pontos.

Confronto com outros canais

  • Record TV: 5,8 pontos com "A Fazenda 17"
  • SBT: 3,5 pontos no mesmo horário
  • Globo: 10,4 pontos, liderando com o reality "Estrela da Casa" e parte do programa "Tela Quente"

Apesar de garantir a vice-liderança, a Record ficou bem atrás da Globo, que quase dobrou a audiência da concorrente.

Após semanas de especulações, 26 participantes foram confirmados e estão confinados na fazenda. Entre eles, destacam-se:

  • Will Guimarães (DJ e modelo)
  • Creo Kellab (ator)
  • Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  • Maria Caporusso (influenciadora e empresária)
  • Saory Cardoso (ex de Marcello Novaes)
  • Guilherme Boury (ator)
  • Gabily (cantora)
  • Carol Lekker (miss Bumbum 2022)
  • Renata Müller (criadora de conteúdo)
  • Walério Araújo (estilista)
  • Fernando Sampaio (ator)
  • Michelle Barros (jornalista e apresentadora)
  • Kathy Maravilha (dançarina)
  • Tàmiris Assîs (ex de Davi Brito)
  • Wallas Arrais (cantor de forró)
  • Yoná Sousa (instrutora de dança)
  • Fabiano Moraes (pai de Vihh Tube)
  • Dudu Camargo (apresentador e jornalista)
  • Rayane Figliuzi (namorada de Belo)
  • Shia Phoenix (ator)
  • Luiz Mesquita (lutador)
  • Martina Sanzi (criadora de conteúdo)
  • Toninho Tornado (humorista)
  • Nizam Hayek (ex-BBB)
  • Gabriela Spanic (atriz)
  • Duda Wendling (atriz)

"A Fazenda 17" é produzida pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, que é responsável por todas as produções do gênero na emissora. O formato do programa mantém seus elementos principais, como provas de resistência, disputas de poder e a formação de roças, além do prêmio milionário em disputa.

Programação do reality

  • Exibição de segunda a sábado: 22h30
  • Exibição aos domingos: 23h, após o programa "Domingo Espetacular"
Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

