A Fazenda 17 estreia com 5,8 pontos de Ibope em São Paulo

A Record lançou a 17ª temporada do reality show "A Fazenda" na noite de segunda-feira, 15 de setembro. A apresentadora Adriane Galisteu continua à frente do programa, que é uma das principais apostas da emissora em entretenimento. A estreia atraiu bastante expectativa entre os fãs, mas não conseguiu alcançar a liderança de audiência, conforme os dados do Kantar Ibope Media.
Na Grande São Paulo, a produção registrou uma média de 5,8 pontos, com pico de 6,4 pontos. Esses números representam uma queda de cerca de 20% em relação à estreia da edição anterior, "A Fazenda 16", que alcançou 6,8 pontos.
Confronto com outros canais
- Record TV: 5,8 pontos com "A Fazenda 17"
- SBT: 3,5 pontos no mesmo horário
- Globo: 10,4 pontos, liderando com o reality "Estrela da Casa" e parte do programa "Tela Quente"
Apesar de garantir a vice-liderança, a Record ficou bem atrás da Globo, que quase dobrou a audiência da concorrente.
Após semanas de especulações, 26 participantes foram confirmados e estão confinados na fazenda. Entre eles, destacam-se:
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Creo Kellab (ator)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Maria Caporusso (influenciadora e empresária)
- Saory Cardoso (ex de Marcello Novaes)
- Guilherme Boury (ator)
- Gabily (cantora)
- Carol Lekker (miss Bumbum 2022)
- Renata Müller (criadora de conteúdo)
- Walério Araújo (estilista)
- Fernando Sampaio (ator)
- Michelle Barros (jornalista e apresentadora)
- Kathy Maravilha (dançarina)
- Tàmiris Assîs (ex de Davi Brito)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Yoná Sousa (instrutora de dança)
- Fabiano Moraes (pai de Vihh Tube)
- Dudu Camargo (apresentador e jornalista)
- Rayane Figliuzi (namorada de Belo)
- Shia Phoenix (ator)
- Luiz Mesquita (lutador)
- Martina Sanzi (criadora de conteúdo)
- Toninho Tornado (humorista)
- Nizam Hayek (ex-BBB)
- Gabriela Spanic (atriz)
- Duda Wendling (atriz)
"A Fazenda 17" é produzida pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, que é responsável por todas as produções do gênero na emissora. O formato do programa mantém seus elementos principais, como provas de resistência, disputas de poder e a formação de roças, além do prêmio milionário em disputa.
Programação do reality
- Exibição de segunda a sábado: 22h30
- Exibição aos domingos: 23h, após o programa "Domingo Espetacular"