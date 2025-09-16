A Fazenda 17 estreia com 5,8 pontos de Ibope em São Paulo

A Record lançou a 17ª temporada do reality show "A Fazenda" na noite de segunda-feira, 15 de setembro. A apresentadora Adriane Galisteu continua à frente do programa, que é uma das principais apostas da emissora em entretenimento. A estreia atraiu bastante expectativa entre os fãs, mas não conseguiu alcançar a liderança de audiência, conforme os dados do Kantar Ibope Media.

Na Grande São Paulo, a produção registrou uma média de 5,8 pontos, com pico de 6,4 pontos. Esses números representam uma queda de cerca de 20% em relação à estreia da edição anterior, "A Fazenda 16", que alcançou 6,8 pontos.

Confronto com outros canais

Record TV: 5,8 pontos com "A Fazenda 17"

SBT: 3,5 pontos no mesmo horário

Globo: 10,4 pontos, liderando com o reality "Estrela da Casa" e parte do programa "Tela Quente"

Apesar de garantir a vice-liderança, a Record ficou bem atrás da Globo, que quase dobrou a audiência da concorrente.

Após semanas de especulações, 26 participantes foram confirmados e estão confinados na fazenda. Entre eles, destacam-se:

Will Guimarães (DJ e modelo)

Creo Kellab (ator)

Matheus Martins (ator, modelo e DJ)

Maria Caporusso (influenciadora e empresária)

Saory Cardoso (ex de Marcello Novaes)

Guilherme Boury (ator)

Gabily (cantora)

Carol Lekker (miss Bumbum 2022)

Renata Müller (criadora de conteúdo)

Walério Araújo (estilista)

Fernando Sampaio (ator)

Michelle Barros (jornalista e apresentadora)

Kathy Maravilha (dançarina)

Tàmiris Assîs (ex de Davi Brito)

Wallas Arrais (cantor de forró)

Yoná Sousa (instrutora de dança)

Fabiano Moraes (pai de Vihh Tube)

Dudu Camargo (apresentador e jornalista)

Rayane Figliuzi (namorada de Belo)

Shia Phoenix (ator)

Luiz Mesquita (lutador)

Martina Sanzi (criadora de conteúdo)

Toninho Tornado (humorista)

Nizam Hayek (ex-BBB)

Gabriela Spanic (atriz)

Duda Wendling (atriz)

"A Fazenda 17" é produzida pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, que é responsável por todas as produções do gênero na emissora. O formato do programa mantém seus elementos principais, como provas de resistência, disputas de poder e a formação de roças, além do prêmio milionário em disputa.

Programação do reality