BYD lança plataforma e-Bus 3.0 para ônibus elétricos

A BYD está mostrando que continua na liderança quando o assunto são veículos de nova energia. Recentemente, durante um grande evento, a fabricante apresentou a nova plataforma e-Bus 3.0, que promete revolucionar o transporte com ônibus 100% elétricos. Sabia que a empresa começou a investir em pesquisas para veículos comerciais elétricos lá em 2008? Pois é, e já tem mais de 14 bilhões de RMB (cerca de 2 bilhões de dólares) nessa jornada!

Esses esforços estão rendendo frutos impressionantes: só entre janeiro e agosto deste ano, a BYD vendeu 38.074 veículos comerciais elétricos, um aumento de cerca de 295%! A nova plataforma e-Bus 3.0 traz inovações bem interessantes, como a arquitetura de 1.000 volts em todo o sistema, algo que ainda não tínhamos visto por aqui.

Recursos de Segurança e Conforto

Quando pensamos em segurança, essa plataforma vem equipada com um sistema de estabilidade que atua em milissegundos. Imagina só, em caso de um pneu estourar a 100 km/h, o sistema entra em ação rapidinho! Além disso, o assistente 2.0 também ajuda a garantir uma condução mais tranquila.

Agora, se você é do tipo que valoriza conforto, vai gostar de saber que essa plataforma permite a instalação de suspensão ativa. Isso significa que as viagens vão ser bem mais suaves, sem aqueles solavancos incômodos. E o sistema DiSus-A de controle de carroceria? Ele é uma mão na roda para garantir que a experiência de viajar seja sempre agradável.

Autonomia Impressionante

O ônibus C11, que tem 11 metros de comprimento, não é só bonito. Mesmo em condições de uso intenso, ele consegue superar os 400 km de autonomia com o ar-condicionado ligado. Isso é praticamente um sonho para quem passa o dia na estrada, né?

Resumindo, a BYD está escrevendo uma nova página na história dos ônibus elétricos e, com essas inovações, pode ter certeza de que as viagens irão se tornar mais seguras e confortáveis. Afinal, estar na estrada deve ser uma experiência prazerosa, não é mesmo?