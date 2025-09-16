Lecar 459 realiza 1.000 km com 30 litros de etanol

Em meio à busca por soluções menos poluentes, a Lecar, uma startup brasileira, está chamando atenção com uma proposta que promete mudar o jogo: o primeiro carro nacional híbrido flex. Sim, você leu certo! Esse carro é capaz de rodar longas distâncias utilizando tanto etanol quanto eletricidade. É uma ideia ousada e bem no clima que a gente precisa!

A princípio, a intenção era criar um carro totalmente elétrico, mas a equipe percebeu que a realidade brasileira pedia um pouco mais de flexibilidade. A solução encontrada foi adotar uma tecnologia de extensor de autonomia. Funciona assim: o motor a combustão não é usado para empurrar o carro, mas sim como um gerador que fornece energia para o sistema elétrico. Isso significa que estamos falando de uma combinação bem inteligente para enfrentar nossas estradas.

O motor escolhido para essa máquina foi o 1.0 turbo da Horse, que já dá as caras em modelos como o Renault Kardian e o Nissan Kicks. Ele se junta a um propulsor elétrico que entrega 165 cv de potência, desenvolvido pela WEG. Preparado para sentir a força na hora de pisar fundo?

Falando em desempenho, a Lecar promete que o 459 vai rodar até 1.000 km com apenas 30 litros de etanol. Isso equivale a uma média beirando os 33,3 km/l! Um carro que vai longe sem precisar parar no posto toda hora é música para os nossos ouvidos, certo? E a aceleração de 0 a 100 km/h? O Lecar faz isso em 10,9 segundos. Para quem curte uma estrada vazia numa manhã de domingo, não é nada mal.

No quesito design, a Lecar evoluiu bastante. O cupê tem uma dianteira com faróis de LED inspirados na onça pintada, que dão aquele charme especial. As laterais são clean, com maçanetas embutidas, e a traseira possui linhas suaves que lembram uma elegância moderna. Com 4,35 metros de comprimento, ele tem um porte que promete chamar atenção nas ruas.

E o interior? Ah, o interior! O Lecar vem equipado com um pacote de segurança avançado. Isso inclui recursos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), alerta de ponto cego, frenagem automática e um piloto automático adaptativo que, convenhamos, ajuda muito no trânsito pesado das grandes cidades!

Vale ressaltar que, apesar de ainda não ter a fábrica montada, a Lecar já revelou planos para uma unidade no Espírito Santo e quer iniciar as vendas em 2026. O preço? R$ 159.300, com a opção de fazer uma reserva inicial de apenas R$ 1.593.

Com o apoio do programa federal Mover, que incentiva veículos mais limpos, a Lecar está disposta a encarar competidores grandes. Se tudo isso realmente se concretizar, o 459 pode marcar um novo capítulo na história automotiva do Brasil. É um momento emocionante para os apaixonados por carros e por inovação que esperam novidades nas estradas!