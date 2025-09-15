CPMI convoca familiares do ‘Careca do INSS’ para sessão extra

CPMI do INSS Convoca Familiares de Lobista Após Ausência em Depoimento

O senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anunciou sua intenção de convocar familiares do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A previsão é que essas convocações sejam realizadas em uma sessão extraordinária da CPMI nesta terça-feira (16 de setembro).

O lobista, que estava agendado para depor na comissão nesta segunda-feira, não compareceu. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sábado (13 de setembro), tornou a presença de Antunes não obrigatória, permitindo assim que ele optasse por não participar.

As investigações sobre o escândalo do INSS tiveram início em dezembro de 2023, com uma série de reportagens que expuseram irregularidades nas filiações de aposentados às entidades representativas, que viram suas arrecadações disparar para R$ 2 bilhões em apenas um ano. Essas fraudes levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e à atuação da Controladoria-Geral da União (CGU).

De acordo com a PF, 38 reportagens sobre o caso foram citadas como base para a Operação Sem Desconto, que foi deflagrada em 23 de abril deste ano. Essa operação resultou na demissão do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

As investigações continuam e a CPMI segue buscando esclarecimentos sobre as fraudes que impactam milhares de aposentados brasileiros.