Motos mais vendidas na 1ª quinzena de setembro de 2025

Até 15 de setembro, a Honda CG 160 mostrou mais uma vez seu poder no mercado brasileiro, liderando as vendas com impressionantes 22.947 unidades emplacadas. O melhor de tudo é que isso representa um crescimento de 11% em comparação com o mês anterior. Não é à toa que essa moto é tão querida pelos brasileiros; quem já a pilotou sabe como ela se destaca na cidade e até nas estradas.
Em segundo lugar, temos a famosa Honda Biz, que também não ficou para trás. Com 11.784 vendas, ela cresceu 10% em relação a agosto. É aquela moto que combina praticidade e um design simpático, perfeita para o dia a dia, não é mesmo?
Logo atrás, na terceira posição, aparece a Pop 110i, totalizando 10.686 unidades. E olha só que coisa impressionante: esse modelo teve um aumento de 25% nas vendas! Quem usa a Pop sabe que ela é econômica e fáceis de manobrar, ideal para quem enfrenta o trânsito caótico das grandes cidades.
Fechando o top 4, a Honda NXR 160 Bros emplacou 9.122 motos, com um crescimento de 13% comparado ao mês passado. Essa é a escolha perfeita para os aventureiros que curtem sair do asfalto e explorar novos caminhos.
A quinta posição ficou com a Sport 110i, que contabilizou 5.510 emplacamentos, sendo o primeiro modelo fora da Honda a entrar nesse ranking. Isso mostra a competitividade do mercado!
A Yamaha YBR 150 também merece destaque. Ela está em sexto lugar, registrando 4.064 vendas, um aumento de 7% em relação ao mês anterior. Essa moto é bem conhecida entre os apaixonados e agrada pela confiabilidade e potência.
Na sequência, temos a Honda CB 300F, com 3.014 unidades vendidas. Essa é uma excelente opção para quem busca um pouco mais de performance.
E se você gosta de scooters, a Honda PCX 160, com 2.508 motos vendidas, é uma ótima escolha para quem busca conforto e estilo. É a favorita de muitos para deslocamentos curtos e ágeis.
Na nona colocação, encontramos a Shineray XY 125, que vendeu 2.273 unidades. Por último, mas não menos importante, a Yamaha Fazer 250 fez 2.257 emplacamentos, mostrando que tem seu espaço garantido no coração dos motociclistas.
Para quem gosta de números, aqui vai o ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025:
Ranking das Motos Mais Vendidas em Setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|22.947
|2º
|Honda Biz
|11.784
|3º
|Honda Pop 110i
|10.686
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|9.122
|5º
|Sport 110i
|5.510
|6º
|Yamaha YBR 150
|4.064
|7º
|Honda CB 300F
|3.014
|8º
|Honda PCX 160
|2.508
|9º
|Shineray XY 125
|2.273
|10º
|Yamaha Fazer 250
|2.257
O levantamento que traz esse ranking foi realizado pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave. Essas motos estão por aí, nas ruas e estradas, enfrentando tudo — e continuam conquistando nossos corações.