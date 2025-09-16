Motos mais vendidas na 1ª quinzena de setembro de 2025

Até 15 de setembro, a Honda CG 160 mostrou mais uma vez seu poder no mercado brasileiro, liderando as vendas com impressionantes 22.947 unidades emplacadas. O melhor de tudo é que isso representa um crescimento de 11% em comparação com o mês anterior. Não é à toa que essa moto é tão querida pelos brasileiros; quem já a pilotou sabe como ela se destaca na cidade e até nas estradas.

Em segundo lugar, temos a famosa Honda Biz, que também não ficou para trás. Com 11.784 vendas, ela cresceu 10% em relação a agosto. É aquela moto que combina praticidade e um design simpático, perfeita para o dia a dia, não é mesmo?

Logo atrás, na terceira posição, aparece a Pop 110i, totalizando 10.686 unidades. E olha só que coisa impressionante: esse modelo teve um aumento de 25% nas vendas! Quem usa a Pop sabe que ela é econômica e fáceis de manobrar, ideal para quem enfrenta o trânsito caótico das grandes cidades.

Fechando o top 4, a Honda NXR 160 Bros emplacou 9.122 motos, com um crescimento de 13% comparado ao mês passado. Essa é a escolha perfeita para os aventureiros que curtem sair do asfalto e explorar novos caminhos.

A quinta posição ficou com a Sport 110i, que contabilizou 5.510 emplacamentos, sendo o primeiro modelo fora da Honda a entrar nesse ranking. Isso mostra a competitividade do mercado!

A Yamaha YBR 150 também merece destaque. Ela está em sexto lugar, registrando 4.064 vendas, um aumento de 7% em relação ao mês anterior. Essa moto é bem conhecida entre os apaixonados e agrada pela confiabilidade e potência.

Na sequência, temos a Honda CB 300F, com 3.014 unidades vendidas. Essa é uma excelente opção para quem busca um pouco mais de performance.

E se você gosta de scooters, a Honda PCX 160, com 2.508 motos vendidas, é uma ótima escolha para quem busca conforto e estilo. É a favorita de muitos para deslocamentos curtos e ágeis.

Na nona colocação, encontramos a Shineray XY 125, que vendeu 2.273 unidades. Por último, mas não menos importante, a Yamaha Fazer 250 fez 2.257 emplacamentos, mostrando que tem seu espaço garantido no coração dos motociclistas.

Para quem gosta de números, aqui vai o ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025:

Ranking das Motos Mais Vendidas em Setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 22.947 2º Honda Biz 11.784 3º Honda Pop 110i 10.686 4º Honda NXR 160 Bros 9.122 5º Sport 110i 5.510 6º Yamaha YBR 150 4.064 7º Honda CB 300F 3.014 8º Honda PCX 160 2.508 9º Shineray XY 125 2.273 10º Yamaha Fazer 250 2.257

O levantamento que traz esse ranking foi realizado pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave. Essas motos estão por aí, nas ruas e estradas, enfrentando tudo — e continuam conquistando nossos corações.