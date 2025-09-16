Carros mais vendidos na 1ª quinzena de setembro de 2025

A Fiat Strada continua a ser a picape mais vendida do Brasil até o dia 15 de setembro. Fabricada em Betim (MG), ela conquistou o público com 6.464 unidades emplacadas. Uma façanha e tanto, deixando o Hyundai HB20 em segundo lugar com 5.196 veículos. Os números são da Fenabrave, que sempre traz informações fresquinhas do mercado automotivo.

Logo atrás da Strada, temos o Volkswagen Polo, que vendeu 4.906 unidades. O Fiat Argo, por sua vez, contabiliza 3.554 emplacamentos. E quem brilha no segmento de SUVs é o Toyota Corolla Cross, líder da categoria com 3.445 licenciamentos. O Hyundai Creta não fica muito atrás, com 2.954 unidades.

Agora, se você é fã do Volkswagen T-Cross, ele teve uma performance boa com 2.836 unidades vendidas. Mas ele já está sentindo a concorrência chegando: o novo Volkswagen Tera aparece logo atrás com 2.797 emplacamentos, apenas 39 a menos! E não podemos esquecer do Chevrolet Tracker, que mantém sua posição firme na quinta posição, contabilizando 2.726 vendas.

Em setembro, o Chevrolet Onix Plus se firmou como o sedã mais vendido do Brasil, registrando 2.192 emplacamentos e ocupando a 15ª posição no ranking geral. Curiosamente, o Hyundai HB20S perdeu sua liderança no segmento, ficando em segundo, com 2.068 unidades vendidas.

E o que falar do Jeep Renegade? Ele já está voando alto e aparece mais à frente do Compass, com uma diferença de apenas nove unidades! Enquanto isso, a Fiat Toro, já na linha 2026, começa a se destacar no ranking com 2.268 emplacamentos. Para os amantes das picapes médias, a Toyota Hilux continua a ser a mais vendida, com 1.918 unidades licenciadas.

Vamos conferir como ficou o ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025?

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Fiat Strada – 6.464 unidades Hyundai HB20 – 5.196 unidades Volkswagen Polo – 4.906 unidades Fiat Argo – 3.554 unidades Toyota Corolla Cross – 3.445 unidades Chevrolet Onix – 3.291 unidades Volkswagen Saveiro – 3.178 unidades Hyundai Creta – 2.954 unidades Volkswagen T-Cross – 2.836 unidades Volkswagen Tera – 2.797 unidades Chevrolet Tracker – 2.726 unidades Nissan Kicks – 2.496 unidades Fiat Fastback – 2.361 unidades Fiat Toro – 2.268 unidades Chevrolet Onix Plus – 2.192 unidades Hyundai HB20S – 2.068 unidades Volkswagen Nivus – 2.014 unidades Jeep Renegade – 2.012 unidades Jeep Compass – 2.003 unidades Fiat Mobi – 2.001 unidades Honda HR-V – 1.968 unidades Renault Kwid – 1.960 unidades Toyota Hilux – 1.918 unidades Caoa Chery Tiggo 7 – 1.757 unidades Chevrolet S10 – 1.327 unidades

Esses números, vindos da Fipe Carros, mostram bem como o mercado automotivo brasileiro está sempre se movimentando. O que você achou dos números?