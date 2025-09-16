Carros mais vendidos na 1ª quinzena de setembro de 2025

A Fiat Strada continua a ser a picape mais vendida do Brasil até o dia 15 de setembro. Fabricada em Betim (MG), ela conquistou o público com 6.464 unidades emplacadas. Uma façanha e tanto, deixando o Hyundai HB20 em segundo lugar com 5.196 veículos. Os números são da Fenabrave, que sempre traz informações fresquinhas do mercado automotivo.
Logo atrás da Strada, temos o Volkswagen Polo, que vendeu 4.906 unidades. O Fiat Argo, por sua vez, contabiliza 3.554 emplacamentos. E quem brilha no segmento de SUVs é o Toyota Corolla Cross, líder da categoria com 3.445 licenciamentos. O Hyundai Creta não fica muito atrás, com 2.954 unidades.
Agora, se você é fã do Volkswagen T-Cross, ele teve uma performance boa com 2.836 unidades vendidas. Mas ele já está sentindo a concorrência chegando: o novo Volkswagen Tera aparece logo atrás com 2.797 emplacamentos, apenas 39 a menos! E não podemos esquecer do Chevrolet Tracker, que mantém sua posição firme na quinta posição, contabilizando 2.726 vendas.
Em setembro, o Chevrolet Onix Plus se firmou como o sedã mais vendido do Brasil, registrando 2.192 emplacamentos e ocupando a 15ª posição no ranking geral. Curiosamente, o Hyundai HB20S perdeu sua liderança no segmento, ficando em segundo, com 2.068 unidades vendidas.
E o que falar do Jeep Renegade? Ele já está voando alto e aparece mais à frente do Compass, com uma diferença de apenas nove unidades! Enquanto isso, a Fiat Toro, já na linha 2026, começa a se destacar no ranking com 2.268 emplacamentos. Para os amantes das picapes médias, a Toyota Hilux continua a ser a mais vendida, com 1.918 unidades licenciadas.
Vamos conferir como ficou o ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025?
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
- Fiat Strada – 6.464 unidades
- Hyundai HB20 – 5.196 unidades
- Volkswagen Polo – 4.906 unidades
- Fiat Argo – 3.554 unidades
- Toyota Corolla Cross – 3.445 unidades
- Chevrolet Onix – 3.291 unidades
- Volkswagen Saveiro – 3.178 unidades
- Hyundai Creta – 2.954 unidades
- Volkswagen T-Cross – 2.836 unidades
Volkswagen Tera – 2.797 unidades
- Chevrolet Tracker – 2.726 unidades
- Nissan Kicks – 2.496 unidades
- Fiat Fastback – 2.361 unidades
- Fiat Toro – 2.268 unidades
- Chevrolet Onix Plus – 2.192 unidades
- Hyundai HB20S – 2.068 unidades
- Volkswagen Nivus – 2.014 unidades
- Jeep Renegade – 2.012 unidades
- Jeep Compass – 2.003 unidades
- Fiat Mobi – 2.001 unidades
- Honda HR-V – 1.968 unidades
- Renault Kwid – 1.960 unidades
- Toyota Hilux – 1.918 unidades
- Caoa Chery Tiggo 7 – 1.757 unidades
- Chevrolet S10 – 1.327 unidades
Esses números, vindos da Fipe Carros, mostram bem como o mercado automotivo brasileiro está sempre se movimentando. O que você achou dos números?