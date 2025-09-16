Chevrolet Onix Plus AT Turbo para PcD com desconto de R$ 28.800

O Chevrolet Onix Plus AT Turbo trouxe algumas novidades que vão fazer a galera apaixonada por carros ficar de olho. Com condições especiais para vendas diretas voltadas a pessoas com deficiência até o fim de setembro, a versão AT Turbo 1.0 se destaca por oferecer transmissão automática e ainda conta com isenção de impostos, como ICMS proporcional e IPI integral. Afinal, quem não gosta de uma boa economia, né? E o melhor: o preço ainda está dentro do teto estadual de R$ 120 mil.

A linha 2026 do Onix Plus não chega só com uma promoção legal, mas também apresentou mudanças visuais importantes. A frente foi reformulada com um design novíssimo. As laterais e a traseira têm alterações sutis, mas dá pra notar que as lanternas agora têm um gráfico interno mais moderno. Isso tudo dá um ar renovado ao modelo, e quem passa ao seu lado, com certeza, dá uma olhadinha.

Outra notícia que merece destaque é a garantia de fábrica que agora é de cinco anos. Isso também vale para o Tracker, o que é sempre bom em termos de tranquilidade para o consumidor. E, se você estiver pensando nas cores, o Onix Plus 2026 vem na vibe das opções: Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush.

A nova versão AT Turbo 1.0 já está nas ruas com um preço sugerido de R$ 118.990,00 para o público em geral. Mas, se você se encaixa nas condições de elegibilidade para isenção de impostos, o valor despenca para R$ 90.190,00. Uma diferença de R$ 28.800,00 não é pouca coisa. Vale lembrar que essas informações são da Chevrolet, mas é sempre bom ficar atento às variações conforme a região e as opções escolhidas.

Agora, vamos falar do coração do Onix Plus: sob o capô, ele mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, com leve redução na potência para 115,5 cv. O torque continua generoso, variando entre 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Ele pode vir com câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas. Quem já pegou estrada de madrugada pode apreciar como um câmbio ágil faz toda a diferença.

Em termos de conforto e tecnologia, o Onix Plus AT Turbo oferece algumas funcionalidades que fazem a diferença no dia a dia. Ele conta com partida por botão, chave presencial, e um descanso de braço prático. Os faróis são halógenos com acendimento automático, então você não precisa se preocupar com isso à noite. Toda a parte de conectividade é garantida pelo sistema MyLink com uma tela de 8″ e um painel digital de 3,5″ TFT, que ajuda a manter tudo sob controle.

E não para por aí! O modelo ainda vem com direção elétrica, ar-condicionado manual, seis airbags e um pacote de segurança que inclui freios ABS, controle de tração e estabilidade. Além disso, o banco do motorista já tem ajuste de altura, e o banco traseiro é bipartido e rebatível, perfeito para quem precisa de espaço na hora de fazer aquela mudança ou levar as compras do mês.

Quem está planejando adquirir um novo carro não pode perder essas informações. O Chevrolet Onix Plus AT Turbo é uma opção atraente para quem busca um carro que combina conforto, tecnologia e uma economia bacana. Agora, é só escolher a cor que mais combina com seu estilo e partir para a próxima aventura!