Chevrolet Onix Premier tem desconto de R$ 17.285 para PcD

O Chevrolet Onix Premier 2026 já está com a gente e, quem está de olho em um carro novo, pode aproveitar as vendas diretas, especialmente para quem tem alguma deficiência. Até o final de setembro, dá para garantir a versão top de linha com isenção total de IPI e um bônus de fábrica bem interessante.

Essa nova linha do Onix vem com um visual bem bacana. A parte da frente foi repaginada, trazendo um design que lembra outros modelos da Chevrolet, como a Spin. O painel agora é digital, então a gente dá adeus aos mostradores analógicos, e a central multimídia teve um tamanho ampliado, deixando tudo mais fácil de manusear durante as viagens.

Falando de preços, a versão Premier 1.0 Turbo AT está saindo por R$ 130.140 para o público geral. Mas, se você se enquadra nas condições para PcD, consegue levar por R$ 112.855, uma economia de R$ 17.285 — uma baita diferença, né? Esses valores podem mudar dependendo da sua região, da cor do carro e de alguns opcionais que você escolher.

E não podemos deixar de mencionar que, nos dados de emplacamento, o Onix somou 47.898 unidades de janeiro a agosto. Embora seja um número expressivo, ainda ficou atrás de concorrentes como o Volkswagen Polo, com 83.065 unidades, e o Fiat Argo, com 64.532.

Agora, vamos dar uma olhada sob o capô. O Onix Premier vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que conta com injeção direta. A potência está em 115,5 cv, enquanto o torque fica em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Para quem gosta de dirigir, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos e pode chegar a fazer incríveis 17,7 km/l na estrada. Isso é perfeito para quem pega uma estrada longa no fim de semana!

Além disso, a tecnologia está por toda parte. O Onix Premier traz câmera de ré digital de alta resolução, carregador sem fio e um sistema Chevrolet MyLink com uma tela LCD de 11″ que suporta Android Auto e Apple CarPlay. E como se não bastasse, o painel de instrumentos digital tem três opções de personalização e as rodas de liga leve aro 16″ são exclusivas dessa versão.

Tem tudo para ser um carro muito interessante para quem ama dirigir com conforto e tecnologia na medida certa.