Fiat oferece R$ 22.596 de desconto na Toro Ultra 2026 para CNPJ

A Fiat Toro Ultra Turbo 270 Flex, referente ao ano/modelo 2025/2026 e na elegante cor Preto Carbon, está saindo por um preço atraente de R$ 173.893,65. Esse valor de tabela é bem abaixo do preço sugerido de R$ 196.490,00. Mas atenção, essa opção de compra é exclusiva para microempresas e produtores rurais, que tenham o CNPJ e a inscrição estadual regularizados.

Vale lembrar que essa promoção não se estende a pessoas físicas, taxistas ou empresas que não se encaixem como microempresas. A oferta fica válida até 08/10/2025 ou enquanto houver unidades disponíveis. É sempre bom confirmar na concessionária sobre a documentação necessária, prazos para compra e opções de financiamento.

Novidades na Linha 2026 da Toro

A linha 2026 da Toro traz mudanças que chamam a atenção, principalmente no design da frente. Os novos faróis e as luzes diurnas em LED (DRL) estão segmentados, lembrando o estilo de modelos como o Grande Panda, que também faz parte do portfólio da Fiat.

Sob o capô, a Toro Ultra 2026 é equipada com um motor 1.3 GSE T4, de quatro cilindros e 16 válvulas. Esse motor entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, funcionando muito bem tanto com gasolina quanto com etanol. A transmissão automática de seis marchas e a tração 4×2 com bloqueio eletrônico de diferencial (TC+) garantem uma dirigibilidade agradável. E para os que gostam de acelerar, ela faz de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Quem já pegou uma estrada em baixa velocidade sabe o quanto isso pode ser útil em ultrapassagens.

Top de Vendas

Segundo dados da Fenabrave, a Fiat Toro foi a picape intermediária mais vendida entre janeiro e agosto de 2025, com nada menos que 30.501 unidades emplacadas. Logo atrás, tivemos a Ram Rampage e a Chevrolet Montana, com 15.356 e 13.443 unidades respectivamente. Interessante notar como a Toro continua favorita entre os motoristas brasileiros.

Itens de Série Caprichados

A Toro Ultra 2026 não vem para brincadeira. O veículo traz acabamentos que fazem a diferença, como o painel em vermelho e rodas de liga leve aro 18 escurecidas. A central multimídia de 10,1 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, é um verdadeiro investimento em conectividade. Para quem usa o carro para trabalho, sensores de estacionamento traseiros, capota marítima, forro da caçamba e rack de escada são detalhes que podem facilitar o dia a dia.

Outra adição são os bancos de couro com um acabamento exclusivo em vermelho, além de emblemas que decoram tanto o interior quanto o exterior do veículo. O farol alto automático, capota rígida e detalhes como o movimento de boas-vindas no quadro de instrumentos são o tipo de mimos que tornam a experiência de dirigir essa picape ainda melhor.

Resumo dos Preços para CNPJ

Na tabela abaixo, dá para ver como a Fiat Toro Ultra 2026 se destaca em termos de preço:

Configurações Preços Geral Preços para CNPJ e PR Descontos Ultra Turbo 270 Flex AT6 R$ 196.490,00 R$ 173.893,65 R$ 22.596,35

Dirigir uma Fiat Toro é ter a sensação de estar ao volante de um carro que combina força e estilo. Se você está pensando em uma picape que atenda tanto ao trabalho quanto ao lazer, essa pode ser uma excelente opção.