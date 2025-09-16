Chevrolet interrompe vendas do Corvette por risco de incêndio

O Chevrolet Corvette, uma verdadeira lenda dos esportivos americanos, está enfrentando um grande desafio de segurança. Recentemente, surgiram relatos preocupantes sobre os modelos Z06 e ZR1, que podem apresentar risco de incêndio durante o abastecimento. Isso fez com que a GM tomasse uma atitude firme e rápida. Já existem vídeos circulando pela internet mostrando Corvettes em chamas, e isso definitivamente não é o que se espera de um carro desse calibre.

Em agosto, a General Motors anunciou o recall de mais de 23 mil unidades do Corvette, fabricadas entre 2023 e 2026. A NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Trânsito dos EUA) revelou que o problema ocorre quando o combustível derramado entra em contato com partes quentes do motor ou do escapamento durante o reabastecimento. Ninguém, com certeza, quer ver seu carro passando por isso.

A situação ficou ainda mais grave após alguns incêndios comprovados. Um proprietário, Shawn Conner, teve seu Z06 2024 totalmente consumido por chamas em um posto de gasolina, enquanto abastecia. A cena é de arrepiar e já repercutiu bastante nas redes sociais, chamando atenção de muitos outros proprietários.

Diante desse cenário, a GM decidiu suspender as vendas dos novos Corvettes afetados. O foco do problema está nos motores V8 5.5 — o que equipava o Z06 e o ZR1 — que podem espalhar combustível para partes perigosas do carro. Para resolver isso, as concessionárias vão instalar proteções que desviam a gasolina derramada, evitando assim que ela entre em contato com componentes quentes. A empresa está se movendo rápido para garantir a segurança de seus clientes e planeja distribuir essa proteção nas próximas semanas.

Os proprietários têm recebido algumas instruções para evitar riscos, como não acionar a bomba de gasolina novamente após o desligamento automático e esperar cinco segundos antes de retirar o bico do tanque. Vale lembrar que os modelos Stingray e E-Ray estão fora dessa lista de problemas, já que eles utilizam motores diferentes.

Falando das cifras, o Z06 é impressionante com seus 680 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos. Já o ZR1 vai além, com 1.064 cv e velocidade máxima de 374 km/h. É um verdadeiro sonho sobre rodas! Mas essas belezuras lembram que até mesmo os supercarros mais icônicos podem ter seus percalços de projeto. Vamos ficar atentos e, se você é fã desses monstruosos esportivos, é melhor redobrar a atenção na hora de abastecer!