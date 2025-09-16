EUA investigam 174 mil Tesla Model Y por falhas nas maçanetas

A Tesla está na mira de novas críticas relacionadas à segurança de seu SUV Model Y. Recentemente, a NHTSA, a agência responsável pelo tráfego nos Estados Unidos, abriu uma investigação preliminar. O motivo? Relatos de que as maçanetas eletrônicas podem travar, deixando os ocupantes presos dentro do carro. Estão em análise cerca de 174 mil unidades do modelo de 2021.

O que chama atenção nessa história é que algumas crianças ficaram presas no veículo enquanto seus pais tentavam abrir as portas. Em situações extremas, algumas pessoas precisaram até quebrar as janelas para conseguir resgatar os pequenos. Isso é preocupante, principalmente em emergências, onde cada segundo conta.

Conforme a NHTSA, a falha ocorre quando as travas elétricas não recebem voltagem suficiente da bateria. Embora existam aberturas manuais internas, crianças podem não ter a força ou o conhecimento para acioná-las. E o pior: muitos donos podem nem saber como restaurar a energia.

A investigação já coletou relatos de nove proprietários que enfrentaram problemas para abrir as portas. Na maioria dos casos, pais tentaram colocar ou retirar as crianças do banco traseiro, mas não conseguiram. Desses, quatro relatos mencionam que foi preciso quebrar o vidro para ter acesso.

Até agora, a Tesla não se manifestou oficialmente sobre esses relatos. A empresa lançou uma nova versão do Model Y neste ano, tentando melhorar suas vendas, que estão sob pressão com a concorrência e algumas polêmicas envolvendo seu CEO, Elon Musk.

A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, comentou que a empresa leva esses relatos muito a sério. Se a NHTSA concluir que o problema é mais sério do que se pensava, a investigação pode se aprofundar e até resultar em um recall dos veículos afetados.

Essa situação é uma adição a outras investigações que a NHTSA já vem fazendo na Tesla, como problemas em sistemas de assistência ao motorista, que incluem relatos de frenagens e acelerações inesperadas. Em março, por exemplo, mais de 46 mil unidades da Cybertruck tiveram que ser recolhidas devido ao risco de queda do painel externo.

A NHTSA continua de olho em novas reclamações e promete agir se o risco for confirmado. Para eles, a prioridade é garantir a segurança dos ocupantes, especialmente das crianças, para que possam ser resgatados rapidamente em qualquer emergência. E, convenhamos, é um assunto que todo motorista deve prestar atenção, pois segurança nunca é demais — esteja você ao volante de um Tesla ou de qualquer outro modelo.