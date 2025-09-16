Fiat Strada alcança 2,5 milhões de unidades produzidas

A Strada, surgida do icônico Palio, é um verdadeiro fenômeno no Brasil. Desde sua chegada nos anos 90, quando veio para substituir a Fiorino, ela rapidamente conquistou o coração dos motoristas. Para você ter uma ideia, em setembro de 2025, essa picape atingiu a impressionante marca de 2,5 milhões de unidades produzidas por aqui.

Fabricada no Polo Automotivo Stellantis em Betim (MG), essa atuação é um lema de sucesso. A geração atual da Strada, que começou a ser produzida em 2020, já acumula mais de 700 mil unidades. E só entre janeiro e agosto de 2025, cerca de 87.431 modelos encontraram novos donos. Impressionante, não?

Evolução ao Longo dos Anos

Com quase três décadas de história, a Strada não para de evoluir. Em 1999, ela ganhou a cabine estendida e, em 2009, a cabine dupla. Em 2013, apresentou uma inovação que fez barulho: uma terceira porta lateral, que facilitou o acesso para quem precisa de espaço extras, especialmente na hora de carregar as compras ou levar a família.

A grande renovação aconteceu em 2020. Com uma plataforma mais moderna, a Strada passou a compartilhar alguns elementos com outros modelos da Fiat, como o Mobi e o Argo. O resultado? Uma picape mais tecnológica e confortável, com cabine dupla e quatro portas. E quem curte tecnologia vai adorar saber que, em 2021, foi lançada a transmissão automática CVT, e em 2023, o eficiente motor 1.0 turbo, que aqui é sinônimo de economia e desempenho.

Modelos e Versões em Destaque

Nos dias de hoje, a linha Strada é ampla. Você pode escolher desde a versão Endurance 1.3 manual, mais simples e com um preço a partir de R$ 111.990, até as versões tops como Ranch e Ultra, ambas equipadas com motor 1.0 turbo e câmbio CVT, custando em torno de R$ 146.990. Essa diversidade é perfeita para quem busca um carro que atenda desde as necessidades do dia a dia até aventuras mais radicais.

Além de triunfar no Brasil, a Strada também é um sucesso de exportação, agradando a motoristas em países como Uruguai, Paraguai e Argentina. Isso mostra que a picape realmente conquistou um espaço importante no mercado sul-americano.

Se você já dirigiu uma Strada, sabe que ela é perfeita para quem precisa de praticidade com estilo. Uma ótima parceira de estrada, tanto para o trabalho quanto para as viagens de fim de semana. A história da Strada é, sem dúvida, uma prova de que um bom projeto com boas adaptações e inovações pode conquistar o coração dos brasileiros.