Nova geração do Audi Q5 é lançada no Brasil

O Audi Q5 está de cara nova e desembarca em sua terceira geração no Brasil, pronto para brigar com os grandes do segmento de SUVs médios de luxo. Depois de ser testado nas rigorosas estradas da Alemanha, ele traz novidades que prometem agradar até os motoristas mais exigentes.

No design, o Q5 se destaca com uma grade frontal maior e faróis em LED que chamam a atenção. As lanternas traseiras interligadas e o estilo cupê do modelo Sportback trazem um ar de modernidade. E com rodas que podem chegar até 21 polegadas, o carro combina robustez com sofisticação.

Dirigindo o Audi Q5

Ao girar a chave, você logo percebe a harmonia entre esportividade e conforto. A direção é super precisa e a suspensão faz um trabalho excelente ao filtrar imperfeições na pista, sem abrir mão da firmeza nas curvas. E se você já teve a chance de acelerar em uma estrada como a Autobahn, sabe que o Q5 transmite uma confiança e estabilidade impressionantes.

Dentro da cabine, o silêncio é de impressionar. O isolamento acústico é de alto nível, criando um ambiente super agradável. Os bancos são confortáveis, tem ajuste elétrico e você ainda pode escolher entre 30 cores de iluminação ambiente. No espaço traseiro, mesmo com o túnel central que pode ser um pouquinho incômodo, o conforto é generoso.

Acabamento e Tecnologia

O padrão de acabamento é, como sempre, premium. Você vai encontrar couro, plásticos de qualidade e alguns detalhes cromados que fazem toda a diferença. As telas digitais de 11,9 polegadas para o painel de instrumentos e 14,5 polegadas para a central multimídia são refinadas e oferecem espelhamento sem fio, além de uma operação rápida e intuitiva.

Falando em dimensões, o Q5 tem 4,71 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,65 m de altura. O porta-malas é bem espaçoso, com capacidade para 520 litros na versão SUV e 515 litros no Sportback. São números que impressionam no segmento.

Motorização e Equipamentos

Sob o capô, a versão disponível no Brasil vem equipada com um motor 2.0 TFSI turbo que rende 272 cv e 40,8 kgfm de torque, emparelhado a um câmbio de sete marchas e, claro, com tração integral quattro. Para quem busca mais potência, a versão SQ5 com motor V6 de 367 cv está à disposição.

Em termos de equipamentos, o Q5 não deixa a desejar: ar-condicionado de três zonas, bancos que aquecem e até massageiam, teto solar panorâmico, piloto automático adaptativo, park assist, câmera 360º e nada menos que nove airbags para garantir a segurança. Também conta com um pacote de assistentes de condução que faz a diferença no dia a dia.

Preços

Os preços começam em R$ 399.990 para o modelo SUV e R$ 429.990 para o Sportback. Já para quem busca um pouco mais de adrenalina, o SQ5 parte de R$ 624.990. Os concorrentes diretos incluem o BMW X3 e o Mercedes-Benz GLC, que também estão em alta no mercado.

O novo Audi Q5 realmente se destaca. É bonito, recheado de tecnologia e conforto, sem ficar atrás no desempenho. Embora não seja o mais potente da classe, ele oferece um equilíbrio e refinamento que fazem valer a pena cada centavo investido. Quem dirigiu, com certeza, vai entender do que estou falando!