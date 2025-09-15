Números consolidados de 13/09/2025 são divulgados

A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" não conseguiu conquistar o público e resultou em um desempenho fraco para o SBT, que ficou em terceira posição nas audiências do dia 13 de setembro de 2025, com menos da metade do ibope obtido pela Record.

Enquanto isso, a programação matinal da Globo foi beneficiada pelo programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", que apresentou números positivos. Durante a madrugada, o festival "The Town" também garantiu uma boa audiência.

No esporte, a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians pela Record alcançou picos de 9 pontos, mostrando que competições esportivas continuam a ser um atrativo forte para os telespectadores.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência do dia 13 de setembro de 2025:

Auditorias Consolidadas:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 5,1

Bom Dia Sábado: 7,1

Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,9

É de Casa: 7,1

SP1: 10,1

Globo Esporte: 11,2

Jornal Hoje: 11,7

Edição Especial: Terra Nostra: 11,4

Paulistar: 9,9

O Melhor da Escolinha: 9,6

Caldeirão com Mion: 12,0

Êta Mundo Melhor!: 17,3

SP2: 19,9

Dona de Mim: 20,3

Jornal Nacional: 22,1

Vale Tudo: 22,9

Estrela da Casa: 14,3

Altas Horas: 11,7

The Town: 8,1

Supercine: "Respect – A História de Aretha Franklin": 4,7

Dona de Mim (reapresentação): 3,7

Corujão: "Dr. Dolittle": 3,6

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,5

Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8

The Love School: 1,8

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6

Igreja Universal: 3,3

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3

Cine Aventura: "Invasão Alienígena": 3,3

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8

Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7

Aquecimento Futebol: 4,3

Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7

Super Tela: "Rogue": 3,6

Fala Que Eu Te Escuto: 0,8

SBT:

Luccas Toon: 1,3

Sábado Animado: 1,6

SBT Notícias 1ª Edição: 2,4

Eita Lucas!: 2,9

Cinema em Casa: "Uma Noiva em Apuros": 2,3

SBT Notícias 2ª Edição: 2,2

SBT Brasil: 3,2

Bake Off Brasil 11: 2,8

Sabadou com Virginia: 3,5

Programa do João no SBT: 2,3

Notícias Impressionantes: 1,6

SBT Notícias: 1,1

Band:

A Hora do Zap (reapresentação): 0,2

Série B: Paysandu x América-MG: 0,4

Brasil do Povo: 0,4

RedeTV! News: 0,2

Boletim da Rodada Apex Brasil: 0,1

RedeTV! News: 0,1

Os números de audiência são informados pelas assessorias de imprensa e refletem a medição realizada na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para planejar campanhas e anúncios.