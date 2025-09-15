Notícias

Números consolidados de 13/09/2025 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Bake Off Brasil. Foto: Reprodução/SBT
A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" não conseguiu conquistar o público e resultou em um desempenho fraco para o SBT, que ficou em terceira posição nas audiências do dia 13 de setembro de 2025, com menos da metade do ibope obtido pela Record.

Enquanto isso, a programação matinal da Globo foi beneficiada pelo programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", que apresentou números positivos. Durante a madrugada, o festival "The Town" também garantiu uma boa audiência.

No esporte, a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians pela Record alcançou picos de 9 pontos, mostrando que competições esportivas continuam a ser um atrativo forte para os telespectadores.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência do dia 13 de setembro de 2025:

Auditorias Consolidadas:

Globo:

  • Globo Rural (reapresentação): 5,1
  • Bom Dia Sábado: 7,1
  • Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,9
  • É de Casa: 7,1
  • SP1: 10,1
  • Globo Esporte: 11,2
  • Jornal Hoje: 11,7
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
  • Paulistar: 9,9
  • O Melhor da Escolinha: 9,6
  • Caldeirão com Mion: 12,0
  • Êta Mundo Melhor!: 17,3
  • SP2: 19,9
  • Dona de Mim: 20,3
  • Jornal Nacional: 22,1
  • Vale Tudo: 22,9
  • Estrela da Casa: 14,3
  • Altas Horas: 11,7
  • The Town: 8,1
  • Supercine: "Respect – A História de Aretha Franklin": 4,7
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,7
  • Corujão: "Dr. Dolittle": 3,6

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,5
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8
  • The Love School: 1,8
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6
  • Igreja Universal: 3,3
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3
  • Cine Aventura: "Invasão Alienígena": 3,3
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8
  • Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7
  • Aquecimento Futebol: 4,3
  • Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7
  • Super Tela: "Rogue": 3,6
  • Fala Que Eu Te Escuto: 0,8

SBT:

  • Luccas Toon: 1,3
  • Sábado Animado: 1,6
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,4
  • Eita Lucas!: 2,9
  • Cinema em Casa: "Uma Noiva em Apuros": 2,3
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,2
  • SBT Brasil: 3,2
  • Bake Off Brasil 11: 2,8
  • Sabadou com Virginia: 3,5
  • Programa do João no SBT: 2,3
  • Notícias Impressionantes: 1,6
  • SBT Notícias: 1,1

Band:

  • A Hora do Zap (reapresentação): 0,2
  • Série B: Paysandu x América-MG: 0,4
  • Brasil do Povo: 0,4
  • RedeTV! News: 0,2
  • Boletim da Rodada Apex Brasil: 0,1
  • RedeTV! News: 0,1

Os números de audiência são informados pelas assessorias de imprensa e refletem a medição realizada na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para planejar campanhas e anúncios.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

