Números consolidados de 13/09/2025 são divulgados

A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" não conseguiu conquistar o público e resultou em um desempenho fraco para o SBT, que ficou em terceira posição nas audiências do dia 13 de setembro de 2025, com menos da metade do ibope obtido pela Record.
Enquanto isso, a programação matinal da Globo foi beneficiada pelo programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", que apresentou números positivos. Durante a madrugada, o festival "The Town" também garantiu uma boa audiência.
No esporte, a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians pela Record alcançou picos de 9 pontos, mostrando que competições esportivas continuam a ser um atrativo forte para os telespectadores.
Abaixo, estão os números consolidados de audiência do dia 13 de setembro de 2025:
Auditorias Consolidadas:
Globo:
- Globo Rural (reapresentação): 5,1
- Bom Dia Sábado: 7,1
- Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,9
- É de Casa: 7,1
- SP1: 10,1
- Globo Esporte: 11,2
- Jornal Hoje: 11,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
- Paulistar: 9,9
- O Melhor da Escolinha: 9,6
- Caldeirão com Mion: 12,0
- Êta Mundo Melhor!: 17,3
- SP2: 19,9
- Dona de Mim: 20,3
- Jornal Nacional: 22,1
- Vale Tudo: 22,9
- Estrela da Casa: 14,3
- Altas Horas: 11,7
- The Town: 8,1
- Supercine: "Respect – A História de Aretha Franklin": 4,7
- Dona de Mim (reapresentação): 3,7
- Corujão: "Dr. Dolittle": 3,6
Record:
- Brasil Caminhoneiro: 0,5
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8
- The Love School: 1,8
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6
- Igreja Universal: 3,3
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3
- Cine Aventura: "Invasão Alienígena": 3,3
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8
- Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7
- Aquecimento Futebol: 4,3
- Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7
- Super Tela: "Rogue": 3,6
- Fala Que Eu Te Escuto: 0,8
SBT:
- Luccas Toon: 1,3
- Sábado Animado: 1,6
- SBT Notícias 1ª Edição: 2,4
- Eita Lucas!: 2,9
- Cinema em Casa: "Uma Noiva em Apuros": 2,3
- SBT Notícias 2ª Edição: 2,2
- SBT Brasil: 3,2
- Bake Off Brasil 11: 2,8
- Sabadou com Virginia: 3,5
- Programa do João no SBT: 2,3
- Notícias Impressionantes: 1,6
- SBT Notícias: 1,1
Band:
- A Hora do Zap (reapresentação): 0,2
- Série B: Paysandu x América-MG: 0,4
- Brasil do Povo: 0,4
- RedeTV! News: 0,2
- Boletim da Rodada Apex Brasil: 0,1
- RedeTV! News: 0,1
Os números de audiência são informados pelas assessorias de imprensa e refletem a medição realizada na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para planejar campanhas e anúncios.