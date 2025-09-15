Hyundai e GM desenvolvem picape média prevista para 2028

Recentemente, a parceria entre a General Motors e a Hyundai começou a dar frutos no Brasil, e a novidade já está empolgado muitos fãs de picapes. Segundo informações de fornecedores próximos ao projeto, que foram compartilhadas com a galera do Motor1, estamos prestes a conhecer duas picapes bem interessantes.

A primeira delas é uma picape média, que será fabricada pela Chevrolet, mas vai chegar ao mercado com o logo da Hyundai. Uma novidade bem atraente para quem gosta de modelos robustos! Essa picape vai encarar rivais de peso como a VW Amarok, Toyota Hilux e Ford Ranger, além de ser a promessa da próxima geração da S10, prevista para 2028. Imagine como elas vão se destacar nas estradas e estradas de chão na sua cidade!

Embora ainda não tenhamos muitos detalhes sobre o visual dessa nova picape, já dá para ter uma ideia do que esperar. Rolou até uma projeção feita com inteligência artificial que mostra como pode ser o design. É uma boa maneira de aquecer os motores da nossa imaginação!

Além da picape média, está prevista uma versão intermediária, que vai ficar no mesmo nicho da Fiat Toro e da Ford Maverick. Essa vai substituir a atual Chevrolet Montana, que, vamos ser sinceros, não deslanchou como as montadoras esperavam. E a Hyundai também vai colocar a mão na massa, cuidando do design e de parte da estratégia comercial. Somente ouvindo esse conjunto de medidas, já dá pra sentir como esse novo modelo pode melhorar a competitividade no mercado!

Os detalhes de carroceria vão diferenciar as duas picapes, incluindo itens como capôs, para-choques e faróis. E, claro, o interior também vai seguir estilos distintos, inspirado em outros modelos que as marcas já conhecem. A produção da picape média será em São José dos Campos (SP), onde já rolam a S10 e o Trailblazer.

Para a picape menor, a fábrica será em São Caetano do Sul (SP) para a Chevrolet, enquanto a versão da Hyundai vai ficar em Piracicaba (SP), onde eles fabricam o HB20 e o Creta. Porém, calma! Esse projeto ainda está engatinhando e deve chegar ao mercado apenas em 2029.

Falando de motorização, a picape média deve vir com opções turbodiesel e até híbridas. A versão menor, por outro lado, deve oferecer motorização a gasolina e híbrida. Com as críticas que os motores a óleo da GM enfrentaram, é bem provável que eles optem pelos propulsores turbo da Hyundai, que têm atraído muitos olhares do mercado.

Mas não paramos por aí. A união entre GM e Hyundai vai além das picapes. As marcas também estão trabalhando em um SUV que deve substituir o Tracker e o Creta, além de um hatchback baseado no novo HB20, que já vem sendo visto em teste. Estão até pensando em uma van elétrica para o mercado norte-americano. É para ficar de olho, porque são muitas novidades!

Se a parceria for bem-sucedida, a expectativa é que seja produzida uma quantidade considerável de veículos por ano, beneficiando tanto as marcas quanto os fãs de carros. Afinal, quem não ama ter mais opções legais nas concessionárias? O que vem por aí pode mudar a história e a oferta de modelos do nosso mercado!