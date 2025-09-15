Onix SUV revela design e ganha influência do Equinox

Após trazer as novidades do Onix e do Tracker para a linha 2026, a Chevrolet está de olho no futuro do seu SUV de entrada. Esse modelo encarará rivais como o VW Tera, o Renault Kardian e o já popular Fiat Pulse. E, claro, estamos todos ansiosos para ver como ele se sairá nesse duelo!

Recentemente, surgiram novas imagens do protótipo do SUV nas ruas, e a camuflagem já está bem menos intensa, principalmente na traseira. Graças a isso, conseguimos ter uma ideia mais clara do visual, que já foi antecipado em teasers da marca. As lanternas, por exemplo, vão ser interligadas e bem características, quase como as que vemos nos SUVs mais luxuosos da Chevrolet, como o Equinox EV.

### Design e Estilo

Na parte da frente, as lanternas duplas dão um toque sofisticado, similar ao que vemos no Tracker e na nova Montana. As luzes diurnas têm um ar bem parecido com o do Equinox EV, o que mostra que a Chevrolet está buscando um design que remeta a modelos mais premium. Se você curte um visual mais robusto, vai adorar as linhas desse SUV!

Quem costuma andar em estradas e rodovias vai perceber que a iluminação LED não só é estilosa, mas também traz uma boa visibilidade, o que é uma mão na roda em trechos mais escuros.

### Motorização e Desempenho

Sabendo que o novo SUV vai compartilhar a mesma plataforma do Onix e do Onix Plus, a motorização deve ser bastante conhecida. O motor 1.0 turbo de três cilindros da Chevrolet é uma escolha bem provável, e ele deve vir com uma transmissão automática de seis marchas. Pensando no dia a dia, essa combinação promete uma experiência bacana, especialmente em viagens e deslocamentos urbanos.

E olha, ainda é cedo para afirmar qual versão do motor será utilizada: pode ser com injeção direta, como no Tracker, ou sem, como no Onix. E para quem está pensando em opções mais em conta, pode ser que a gente veja uma versão com motor aspirado de 1.0, que é de boa aceitação entre os brasileiros.

Quem sabe a Chevrolet não apresenta também uma configuração mais ‘razoável’, com o 1.2 turbo, que já está nas versões top do Tracker? Isso deixaria o SUV mais esportivo e divertido, algo que a gente adora.

Se você é dos que não abrem mão de um motorzinho esperto, esse SUV pode pintar como uma excelente opção, especialmente para enfrentar o trânsito pesado das cidades e também aquelas viagens de fim de semana com a família. É legal ver como a Chevrolet está se reinventando e preparando novidades para o público brasileiro.