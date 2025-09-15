HBO Max divulga teaser de Ângela Diniz: assassinada e condenada

Durante a 77ª edição do Emmy Awards, a HBO Max apresentou o primeiro teaser da nova minissérie “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que estreia em novembro. A série é baseada em fatos reais e promete reabrir o debate sobre um dos casos mais emblemáticos da história criminal brasileira.

A minissérie terá seis episódios e retratará a vida de Ângela Diniz, uma mulher que desafiou as normas sociais dos anos 1970. A trama acompanhará desde a separação de seu primeiro casamento até seu relacionamento complicado com Doca Street, que terminou com seu assassinato a tiros. A produção busca mostrar como Ângela lutou para viver a sua vida de acordo com suas próprias regras.

Inspirada no aclamado podcast “Praia dos Ossos”, a série também abordará como Ângela foi injustamente julgada e culpada pelo crime que resultou em sua morte. Esse julgamento expõe o machismo estrutural presente no sistema judiciário e na sociedade da época.

Marjorie Estiano interpreta a protagonista Ângela, enquanto Emilio Dantas faz o papel de Doca Street. O elenco conta ainda com nomes reconhecidos da televisão brasileira, como Antônio Fagundes, que será o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva, e Thiago Lacerda, que interpretará o colunista social Ibrahim Sued. Camila Márdila e Yara de Novaes também estão no elenco, junto a outros atores como Thelmo Fernandes, Renata Gaspar, Joaquim Lopes, Emílio de Mello e Stepan Nercessian.

A produção é da Conspiração Filmes, com roteiro de Elena Soárez, que já trabalhou em obras como “O Mecanismo” e “Filhos do Carnaval”. A direção geral é de Andrucha Waddington, conhecido por seu trabalho em “Sob Pressão”, e Rebeca Diniz assume a direção da segunda unidade.

O projeto tem na produção executiva nomes como Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda, pela Warner Bros. Discovery, além de Waddington e Renata Brandão, pela Conspiração.

A história de Ângela Diniz ganhou atenção internacional, tornando-se um símbolo na luta contra a violência de gênero no Brasil. Seu assassinato em 1976 e o julgamento de Doca Street geraram discussões importantes sobre os direitos das mulheres e impulsionaram movimentos feministas no Brasil.

Com essa adaptação, a HBO Max segue sua estratégia de investir em narrativas brasileiras que promovam diálogos sociais e ampliem o alcance de histórias que fazem parte da memória coletiva do país.