Menino de 8 anos é atropelado ao correr atrás de pipa

Um garoto de oito anos, chamado Jhonatan Felipe Santana Silva, faleceu após ser atropelado por um carro na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, no último domingo (14). O acidente aconteceu enquanto Jhonatan tentava atravessar a estrada para pegar uma pipa.

De acordo com informações obtidas, o menino estava sob a supervisão de um familiar de 20 anos no momento do acidente. Ele teria passado por um buraco em uma grade que estava quebrada, o que o levou à pista.

O motorista do veículo envolvido no atropelamento afirmou que não conseguiu evitar o impacto. O teste do bafômetro realizado pela Polícia Militar do Paraná indicou que ele não havia consumido álcool.

Jhonatan foi socorrido rapidamente, mas não sobreviveu. Ele faleceu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto era encaminhado para o hospital. Em razão do ocorrido, a Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré divulgou uma nota lamentando a morte do menino e oferecendo condolências à família.

A nota expressou: “A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com toda a Rede Municipal de Educação e a Prefeitura de Almirante Tamandaré, presta as condolências à família e amigos do pequeno JHONATAN FELIPE SANTANA SILVA que nos deixou no dia de ontem.”

A tragédia com Jhonatan gerou grande comoção nas redes sociais, com muitos amigos e parentes postando homenagens emocionantes. Uma prima do garoto compartilhou uma mensagem tocante, dizendo: “Meu amor, cuida de nós aí de cima. Meu nego, não queria que você se fosse, era tão novo, tinha tudo pela frente. Saiba que todos nós te amamos. Descansa em paz e que Deus te receba de braços abertos, meu amor.”

A perda de Jhonatan não apenas afetou sua família, mas também deixou a comunidade local em luto, refletindo sobre a fragilidade da vida e a importância da segurança nas estradas.