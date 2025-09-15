Citroën oferece desconto de R$ 28.881 no Aircross XTR para PcD

O Citroën Aircross XTR agora está na praça e vem com uma grande novidade: está disponível para pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que quem tem direito à isenção de tributos pode aproveitar uma oferta incrível, com isenção de IPI e um bônus de fábrica, tudo isso válido por todo o mês de setembro.

A versão XTR chama a atenção de quem passa pela rua. O modelo se destaca com um visual que mistura verde pistache e cinza em adesivos no capô e nas colunas. Sem contar o logotipo escurecido, as proteções laterais e os detalhes em plástico preto brilhante na grade e nos retrovisores. Na traseira, o emblema XTR também traz o toque verde. E as rodas? Têm um acabamento em grafite acetinado com pneus Pirelli Scorpion 215/60 R17 AT, transmitindo um estilo aventureiro que vai bem em qualquer estrada.

Agora, sobre preços, a versão XTR Turbo 200 CVT 7L tem um preço sugerido de R$ 149.990, mas para PcD, cai para R$ 121.109 — uma economia de R$ 28.881! É importante lembrar que esses valores podem variar dependendo da região e de eventuais opcionais que você escolher.

Sob o capô, o Aircross XTR 2026 vem equipado com um motor 1.0 turbo flex T200. Esse motor é uma beleza: entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre em conjunto com um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Isso é uma mão na roda, especialmente em trechos urbanos!

Por dentro, o conforto continua no foco. A cabine agora traz um tom mais escuro com costuras em verde, e os bancos têm um emblema exclusivo dessa versão. O painel e os apoios de braço das portas dianteiras receberam um revestimento mais macio, para deixar tudo mais agradável. A disposição dos controles elétricos dos vidros foi pensada para facilitar a vida. Em vez de botões no console central, agora temos uma solução prática nas portas. Isso é puro conforto na hora da viagem!

Entre janeiro e agosto de 2025, a Citroën registrou a venda de 3.873 unidades do Aircross, um número que fica um pouco abaixo dos concorrentes. Para quem acompanha o mercado, a Chevrolet Spin vendeu 14.084 e o Jeep Commander chegou a 9.600 emplacamentos, mostrando que a concorrência é acirrada.

Agora, se você está curioso sobre o preço para PcD deste modelo, aqui vai uma tabela rápida:

Citroën Aircross XTR para PcD de setembro de 2025

Versões Preços de tabela Preço para PcD Descontos XTR Turbo 200 CVT 7L R$ 149.990,00 R$ 121.109,00 R$ 28.881,00

Aparentemente, este modelo promete trazer mais conforto e estilo, especialmente para quem valoriza um carro com um toque aventureiro. E quem sabe, em uma viagem com a família, este seja o parceiro ideal.