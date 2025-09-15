Xpeng inicia produção dos SUVs G6 e G9 na Europa

A Xpeng Motors deu um passo significativo na sua presença global ao começar a produzir veículos elétricos na Europa. A fábrica escolhida fica em Graz, na Áustria, onde a Magna Steyr cuida do processamento, com uma reputação sólida, atendendo marcas como BMW, Mercedes e Jaguar Land Rover.

Os primeiros a sair da linha de montagem foram os SUVs G6 e G9. E não é para menos: o G6 já dominou as vendas, representando dois terços dos emplacamentos da marca por lá. Apostar nesses modelos faz parte de uma estratégia esperta, já que eles já têm a preferência do público.

Essa nova instalação chega em uma hora crítica, já que a União Europeia começou a aplicar tarifas de mais de 20% sobre veículos elétricos chineses. Produzir dentro do bloco é uma jogada inteligente da Xpeng, já que assim é possível minimizar esses custos extras.

A parceria com a Magna traz outra vantagem: eles têm décadas de experiência em produção flexível. Isso significa que conseguem montar diferentes modelos usando a mesma linha de produção, algo que pode ser muito útil para a Xpeng, que até então não tinha uma fábrica própria.

E os planos não param por aí! Além dos SUVs, a Xpeng tem a meta de fabricar sedãs elétricos, SUVs médios e compactos, e até modelos híbridos. E mais empolgante ainda: estão planejando trazer para o mercado o liftback P7+, que a marca descreve como seu “carro com IA”. Imagina só você dirigindo um carro que entende suas preferências!

A expansão europeia começou em 2021, com a chegada da Xpeng na Noruega. Hoje, a marca está presente em 46 países e, só entre janeiro e julho de 2025, vendeu quase 19 mil carros fora da China. Um crescimento e tanto!

E não para por aí! Junto com a fábrica na Áustria, a Xpeng também abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento em Munique, na Alemanha. O objetivo? Adaptar seus modelos ao gosto dos europeus e acelerar a chegada de novas tecnologias.

Essas movimentações mostram que a Xpeng tem grandes ambições, indo além de apenas exportar. O fundador e CEO He Xiaopeng tem uma visão de criar um ecossistema global em torno dos veículos elétricos. É um caminho que promete muitas novidades e, quem sabe, algumas surpresas no futuro!