Aliel e Elizabeth destinam R$ 17 mi para pavimentação em PG

Investimento de R$ 17 milhões para pavimentação em Ponta Grossa

O Jardim Ouro Verde, localizado em Ponta Grossa, será beneficiado com R$ 17 milhões destinados para a pavimentação de todas as ruas da região. O anúncio foi feito neste domingo (14) pelo deputado federal Aliel Machado, do PV, na presença da prefeita Elizabeth Schmidt, do União, e do vereador Professor Careca, também do PV.

Desse montante, R$ 8 milhões são oriundos do deputado Aliel, enquanto o restante é proveniente do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades. Este investimento é visto como um marco significativo para a comunidade, uma vez que a luta pela pavimentação das ruas do Jardim Ouro Verde já dura mais de 20 anos.

Durante o evento, Aliel destacou a importância da conquista para os moradores e agradeceu aos envolvidos no projeto, como o secretário estadual de Cidades, Guto Silva, e a prefeita Elizabeth, que, junto a sua equipe, desenvolveu os projetos necessários para a execução das obras. Ele também parabenizou o vereador Professor Careca e as lideranças locais pela persistência em buscar essa melhoria.

A prefeita Elizabeth Schmidt considerou o anúncio como um presente para a cidade, que comemora 202 anos de fundação. Em suas palavras, ela celebrou a conquista, afirmando que é mais um motivo de alegria para a população de Ponta Grossa neste aniversário.

A pavimentação das ruas é um passo importante para garantir melhor infraestrutura e qualidade de vida para as famílias que residem na região. O governo local e os representantes estaduais estão esperançosos de que as obras tragam benefícios significativos para a comunidade.