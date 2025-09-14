Operário x Cuiabá: resultados, gols e detalhes da Série B

Neste domingo (14), o Operário e o Cuiabá empataram em 1 a 1 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, durante a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada por poucas oportunidades de gol, teve seus marcadores nas jogadas de bola parada: Daniel Amorim anotou para o Operário e Nathan para o Cuiabá.

Com esse resultado, o Operário chegou a 35 pontos, ocupando a 11ª colocação na tabela. Já o Cuiabá somou 38 pontos e está na 6ª posição. O próximo desafio do Operário será contra o Botafogo-SP, na próxima quinta-feira (18), às 19h, enquanto o Cuiabá enfrentará a Chapecoense no domingo (21).

Durante a partida, o Cuiabá se destacou no jogo aéreo. O primeiro grande momento aconteceu aos 14 minutos, quando David cabeceou e acertou o travessão. Logo na sequência, Nathan abriu o placar, também com um gol de cabeça, após uma cobrança de escanteio.

Apesar de ter mais posse de bola, o Operário encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol na primeira etapa. O técnico Alex fez duas substituições durante o intervalo para tentar mudar o panorama do jogo, mas a equipe ainda teve dificuldades na finalização. Embora tenha pressionado, não conseguiu transformar a posse em gols.

A situação começou a mudar aos 32 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta bem executada por Boschillia, Daniel Amorim conseguiu marcar, mas o gol inicialmente foi anulado por impedimento. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. O Cuiabá ainda tentou recuperar a vantagem, com um gol de Safira que foi anulado.

No final da partida, André, do Operário, foi expulso, mas o empate se manteve até o apito final.

Ficha Técnica

Série B – 26ª Rodada

Resultado: Operário 1 x 1 Cuiabá

Operário:

Elias Curzel; Gabriel Souza (Brenno), Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Índio (Pedro Vilhena), Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (André), Rodrigo Rodrigues (Vinícius Mingotti) e Daniel Amorim (Kleiton). Técnico: Alex de Souza.

Cuiabá:

Luan Polli; Nathan (Bruno Alves), Alan Empereur e Calebe; Denilson (Lucas Mineiro), David Miguel, Max e Matheusinho; Alejandro Martínez (Jader), Juan Christian (Carlos Alberto) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa-PR

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gols: Nathan (CUI), aos 18 do 1º tempo; Daniel Amorim (OPE), aos 32 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Índio, André e Boschillia (OPE); Empereur e Daniel (CUI)

Cartão vermelho: André (OPE), aos 47 do 2º tempo.

Público: 4.215 pessoas

Renda: R$ 88.160,00