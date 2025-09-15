WEG cria centro de mobilidade elétrica no ABC paulista

A WEG está dando um passo importante na direção da mobilidade elétrica com a criação do WEG eMobility Center (WMC). Este novo espaço vai se dedicar a serviços técnicos e à economia circular, algo tão essencial nesse mundo em transformação. E adivinha onde vai ficar? Em São Bernardo do Campo, dentro do parque fabril da empresa, com um investimento de R$ 12 milhões.

As obras começam ainda neste mês, e a expectativa é que tudo esteja funcionando em setembro de 2025, com a finalização total no segundo semestre de 2026. O WMC terá uma área de 1.250 m², que vai abrigar oficinas, áreas de diagnóstico, logística, estoque de peças e até ambientes para treinamento. Imagina como isso pode acelerar o serviço, né?

O foco principal do centro será oferecer manutenção especializada em sistemas de tração elétrica, baterias e estações de recarga, além de promover a reciclagem de componentes. A ideia aqui é bem clara: reduzir os impactos ambientais e garantir que o atendimento aos clientes seja ágil e eficiente.

Na prática, o WMC promete diminuir o tempo de inatividade das frotas. E quem anda muito de ônibus ou caminhão elétrico sabe o quão relevante isso pode ser. Com a rapidez nos reparos e a troca de baterias, a operação se torna mais segura e contínua.

Esse centro também vai ter um papel estratégico no futuro, servindo como referência técnica para uma rede de unidades semelhantes que a WEG quer implantar pelo Brasil. A ideia é criar uma malha de suporte nacional, sempre com a parceria de assistências técnicas e outros colaboradores.

Por que São Bernardo do Campo? A resposta é simples: a cidade já concentra uma série de grandes clientes da eletromobilidade e não é à toa que lá fica a Eletra, empresa parceira da WEG na produção de ônibus elétricos 100% nacionais, atuando em várias capitais.

Carlos Bastos Grillo, que é superintendente de Digital e Sistemas da WEG, acredita que a criação do WMC representa uma evolução na estratégia da empresa. A sinergia entre inovação, proximidade com o cliente e sustentabilidade deve fazer deste espaço um marco para o setor no Brasil.

Fundada há mais de 60 anos, a WEG começou fabricando motores elétricos em Santa Catarina e hoje está presente em mais de 135 países. Com esse novo centro, a empresa reforça sua capacidade de alinhar a tecnologia nacional com as tendências globais na eletrificação e transição energética. Um avanço e tanto, não é mesmo?