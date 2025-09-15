picape elétrica ram 1500 não terá lançamento confirmado

É com um ar de desilusão que trazemos a notícia de que a Ram decidiu não seguir em frente com o desenvolvimento da sua picape elétrica, a 1500 REV. Para quem estava ansioso pelo lançamento, que estava previsto para 2024 e já havia sido adiado para 2026, essa não é uma surpresa total. A marca, parte do grupo Stellantis, tem repensado suas estratégias e voltado um pouco mais para a tradição.

A 1500 REV havia sido apresentada como concorrente direta da Chevrolet Silverado EV e da Ford F-150 Lightning. A montadora, em um comunicado nesta manhã, confirmou que vai interromper o desenvolvimento desse modelo 100% elétrico. No entanto, não se desespere: a Ram ainda manterá opções eletrificadas, como a 1500 com extensor de autonomia, que agora também atende pelo nome de REV.

A declaração ainda deixou claro que “com a demanda por picapes elétricas diminuindo na América do Norte, a Stellantis está reavaliando sua estratégia de produto e decidirá interromper o desenvolvimento de uma picape BEV de tamanho normal”. Já deu para perceber que essa é uma tendência: várias montadoras estão dando o passo para trás no setor elétrico.

Enquanto isso, a Ram não ficou parada e decidiu trazer de volta o famoso motor Hemi V8 para a linha 1500. O novo CEO, Tim Kuniskis, foi bem direto quando disse que aposentá-lo foi um erro. Para quem gosta de uma condução mais visceral, essa volta é uma boa notícia, e parece que os compradores estão amando o retorno do V8!

Além disso, essa decisão da Ram alinha a marca com outras fabricantes que também estão realinhando suas ambições elétricas. A Audi cancelou o RS6 EV, a Honda desistiu de um SUV grande, e até mesmo a Lamborghini está reconsiderando seus planos de eletrificação. É aquele momento em que a realidade do consumidor bate à porta, não é mesmo?

Para os amantes de picapes, o panorama está em constante evolução. É sempre interessante ficar de olho nas novidades do mercado enquanto as montadoras ajustam suas estratégias em busca do equilíbrio entre tradição e inovação.