Instituições de ensino comemoram aniversário de Ponta Grossa

A cidade de Ponta Grossa celebra 202 anos de história nesta segunda-feira, 17 de setembro. Para marcar esta data especial, foi organizado um desfile elaborado na Avenida Vicente Machado, a principal via do centro da cidade. O evento contou com a participação de 88 entidades, entre elas escolas e colégios, tanto públicos quanto privados, que se juntaram às comemorações.

Diversas instituições de ensino da região estiveram presentes, destacando a relevância da educação na trajetória de Ponta Grossa ao longo dos anos. O desfile ocorreu durante a manhã, reunindo alunos, professores e a comunidade em uma demonstração de união e orgulho local.

Além da festividade, o evento foi transmitido ao vivo nas redes sociais, permitindo que o público acompanhasse todos os detalhes da celebração. A participação ativa da população e das instituições de ensino reflete a importância da educação na formação dos cidadãos e no desenvolvimento da cidade.

Imagens do desfile foram registradas e estão disponíveis para visualização, mostrando o entusiasmo e a alegria dos envolvidos na festividade.