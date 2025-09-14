HBO Max anuncia estreia de Colisión, novela mexicana sobre mãe e filha

A HBO Max está preparando o lançamento da série Colisión para 2025. Trata-se de uma produção original da Warner Bros. Discovery que se inspira nas histórias da escritora espanhola Corín Tellado, reconhecida por sua contribuição ao gênero do romance popular. A série terá um total de 40 episódios e será apresentada em um formato que lembra telenovelas, trazendo histórias que prometem prender a atenção dos espectadores ao longo de sua exibição.

No elenco, nomes destacados da indústria audiovisual latino-americana foram confirmados. Entre os atores estão:

Macarena Achaga da Argentina, famosa pela participação em "O Pai da Noiva".

da Argentina, famosa pela participação em "O Pai da Noiva". Margarita Rosa de Francisco da Colômbia, conhecida por seu papel em "Café com Aroma de Mulher".

da Colômbia, conhecida por seu papel em "Café com Aroma de Mulher". Christian Vázquez do México, que atuou em "De Brutas, Nada".

do México, que atuou em "De Brutas, Nada". Diego Klein, também do México, destacado em "Mi Secreto".

Essa diversidade de talentos é uma estratégia para atrair públicos de diferentes países da América Latina, aumentando o alcance da trama.

Enredo da Série

A história de Colisión gira em torno de Zoé e Belén, uma mãe e sua filha que começam a viver um intenso conflito após um evento inesperado em sua família. O drama da série explora as clashing perspectivas de vida entre as duas protagonistas.

Segredos do passado vêm à tona, mudando o rumo de suas vidas.

As personagens enfrentam um cenário de desmoronamento, onde cada uma luta para defender suas verdades individuais.

Esse embate familiar serve como o coração emocional da série, resgatando a tradição melodramática que caracterizou as obras de Corín Tellado, que publicou mais de 4 mil livros durante sua carreira.

Contexto da Produção

A ideia de Colisión surgiu no mesmo período em que a Warner deu luz verde para o desenvolvimento de diversas outras novelas e dramas para a plataforma de streaming, como "Dona Beja" e "Beleza Fatal". Essa tendência indica um esforço para fundir o estilo das telenovelas com a narrativa de séries, oferecendo ao público latino-americano produções que refletem sua identidade cultural e trazem uma carga emocional significativa.