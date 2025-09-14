HBO Max anuncia estreia de Colisión, novela mexicana sobre mãe e filha

A HBO Max está preparando o lançamento da série Colisión para 2025. Trata-se de uma produção original da Warner Bros. Discovery que se inspira nas histórias da escritora espanhola Corín Tellado, reconhecida por sua contribuição ao gênero do romance popular. A série terá um total de 40 episódios e será apresentada em um formato que lembra telenovelas, trazendo histórias que prometem prender a atenção dos espectadores ao longo de sua exibição.
No elenco, nomes destacados da indústria audiovisual latino-americana foram confirmados. Entre os atores estão:
- Macarena Achaga da Argentina, famosa pela participação em "O Pai da Noiva".
- Margarita Rosa de Francisco da Colômbia, conhecida por seu papel em "Café com Aroma de Mulher".
- Christian Vázquez do México, que atuou em "De Brutas, Nada".
- Diego Klein, também do México, destacado em "Mi Secreto".
Essa diversidade de talentos é uma estratégia para atrair públicos de diferentes países da América Latina, aumentando o alcance da trama.
Enredo da Série
A história de Colisión gira em torno de Zoé e Belén, uma mãe e sua filha que começam a viver um intenso conflito após um evento inesperado em sua família. O drama da série explora as clashing perspectivas de vida entre as duas protagonistas.
- Segredos do passado vêm à tona, mudando o rumo de suas vidas.
- As personagens enfrentam um cenário de desmoronamento, onde cada uma luta para defender suas verdades individuais.
Esse embate familiar serve como o coração emocional da série, resgatando a tradição melodramática que caracterizou as obras de Corín Tellado, que publicou mais de 4 mil livros durante sua carreira.
Contexto da Produção
A ideia de Colisión surgiu no mesmo período em que a Warner deu luz verde para o desenvolvimento de diversas outras novelas e dramas para a plataforma de streaming, como "Dona Beja" e "Beleza Fatal". Essa tendência indica um esforço para fundir o estilo das telenovelas com a narrativa de séries, oferecendo ao público latino-americano produções que refletem sua identidade cultural e trazem uma carga emocional significativa.