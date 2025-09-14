Santiago atinge 3.125 ônibus elétricos em sua frota

O Chile está se destacando na América Latina como uma verdadeira referência em mobilidade sustentável. A capital, Santiago, alcançou um marco histórico com a avaliação mais alta do sistema Red Movilidad e, para completar, expandiu sua frota de ônibus elétricos, tornando-se um exemplo a ser seguido.

Atualmente, a cidade conta com 3.125 ônibus elétricos nas ruas, um grande salto se compararmos aos 779 que circulavam em março de 2022. Essa expansão vem acompanhada de novos terminais de recarga, que foram de 10 para 39, e a meta é atingir 55 até março de 2026. Isso nos dá uma ideia: aqui, estamos falando da maior frota elétrica da região, e uma das maiores do mundo, perdendo somente para a China.

Avanços Ainda Mais Recentes

A última onda dessa modernização aconteceu em setembro, com a introdução de mais de 270 ônibus em áreas como La Florida, Puente Alto, San Bernardo e Pudahuel. Essa iniciativa trouxe um transporte mais moderno e sustentável para milhares de moradores, reforçando o avanço da eletromobilidade na capital chilena.

E o feedback dos passageiros? Uma pesquisa de satisfação realizada em 2025 revelou que o sistema ganhou nota 5,5 no geral e 5,7 nas linhas, o melhor resultado observado até agora. Mais da metade dos usuários avaliou suas experiências com notas entre 6 e 7.

[Pensando bem, se você já viajou em um ônibus confortável e elétrico, sabe como a experiência é superior, não é?]

O Transporte Coletivo em Alta

O estudo mostrou a força do transporte coletivo em Santiago: impressionantes 57,9% dos moradores da Região Metropolitana usam ônibus como principal meio de deslocamento, em comparação com 33,7% que optam pelo carro. Isso ressalta a importância da rede elétrica no dia a dia da cidade, transformando a maneira como as pessoas se movem.

Enquanto isso, outras regiões também estão avançando. No dia 12 de setembro, o governo anunciou a licitação para um novo sistema que vai atender Concepción, Talcahuano, Lota e Coronel. Estão previstos 50 ônibus elétricos e 30 a diesel de alto padrão, com previsão de início das operações para o final de 2026.

Esses novos veículos vão vir com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras, sensores e acessibilidade universal. O ministério dos transportes promete que essa evolução vai não apenas ampliar a conectividade, mas também elevar a qualidade das viagens. É o Chile buscando se estabelecer como líder na sustentabilidade do transporte público na região.

[Fazendo uma reflexão rápida, quantas vezes ficamos presos no trânsito e sonhamos com um transporte mais eficiente? O futuro está se desenhando por aqui.]